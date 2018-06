Fútbol | Valencia CF El Valencia CF tiende la mano a la continuidad de Zaza El club, que lanzará la campaña de abonos el 11 de junio, no ha recibido ofertas por Cancelo TONI CALERO Valencia Martes, 5 junio 2018, 13:39

El verano se intuye muy largo para Simone Zaza. Hace unos días, Anil Murthy no descartaba la salida del italiano. «Todos no se pueden quedar», explicaba el presidente del Valencia. El jugador, por su parte, quiere quedarse en Mestalla y ahora es el club el que vuelve a tender la mano para seguir trabajando juntos. El discurso desde el Valencia es que Zaza tiene contrato y por tanto no hay por qué pensar en su salida en este mercado de fichajes.

Es el planteamiento inicial aunque el futuro de Zaza y el de gran parte de la plantilla dependerá de las ofertas que lleguen a la sede del club. Ninguna ha recibido el Valencia por Joao Cancelo: el Inter de Milan no pagó por el portugués, la pieza que ayudaría a equilibrar las cuentas por esa necesidad de ingresar 45 millones antes del 30 de junio. Respecto a Cancelo sólo ha escuchado el Valencia algunos rumores pero no tiene ninguna propuesta concreta por el lateral luso.

El Valencia, por otra parte, lanzará la campaña de abonos el 11 de junio. El club valora la opción de incluir las tres competiciones en el mismo pase y el lunes saldrá de dudas el valencianismo, expectante de cara a una temporada de Champions League en la que además se celebra el Centenario.