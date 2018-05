A Zaza se le acabó la pólvora El delantero empezó como indiscutible para Marcelino pero tras su portentosa racha vio como Mina crecía hasta igualarle con 12 tantos El italiano, frustrado en Girona, sólo ha hecho tres goles desde el 28 de octubre T. CALERO/C. V. Martes, 15 mayo 2018, 00:36

valencia. Rodrigo a punto de gozar de un Mundial con España y cargando la batería de su móvil porque sabe que no va a parar de sonar; Santi Mina respirando más tranquilo tras purgar con una docena de goles la tormentosa experiencia veraniega que, en lo personal, vivió el año pasado; Vietto intentado darle algo de esplendor a una mediocre cesión; y Zaza buscándose renovadas ilusiones por Italia. A falta de hora y media para finiquitar la competición, el panorama de la delantera del Valencia tiene aristas suficientes para pensar que el mercado va a ser incierto, y en el que unos y otros van a tratar de posicionarse lo mejor posible.

No es lo mismo que Rodrigo se vaya por 60 millones de euros, que si se queda y el que se tiene que marchar es Zaza por cuatro veces menos. Lo que está claro es que mientras Rodrigo ha destacado por su constancia en el gol, el italiano no va a acabar el campeonato como lo empezó. De los cuatro en cuestión es el caso más llamativo. Setenta minutos estuvo sobre el césped de Montilivi y cuando Rodrigo se preparó para entrar, el italiano ni siquiera dudó: el sustituido era él. El suyo había sido un partido gris, en el que prácticamente no tuvo incidencia más allá de la tarjeta que vio y el acompañamiento a Vietto en la jugada de gol. Poco más.

Zaza lleva siete meses estancado y en las últimas jornadas ha dejado de imprimir su sello a los partidos: la pelea constante con la defensa rival y el empeño desmedido en favor del colectivo. Queda lejos aquella imponente racha que igualó a Zaza con dos de los mejores goleadores de siempre del Valencia: Mario Alberto Kempes y David Villa. Marcelino no podía ni quería discutir la titularidad del '9', que en las primeras quince jornadas sumaba 10 tantos. Zaza arrollaba. Hizo el de la victoria en el debut (1-0 ante Las Palmas) y en la jornada cinco arrancó su gran momento. Triplete al Málaga y diana en los siguientes partidos ante Real Sociedad, Athletic, Betis, Sevilla y Alavés. Zaza fue el mejor delantero de la Liga durante septiembre y octubre. En su cuenta ya habían nueve goles mientras que Rodrigo llevaba seis y Mina tres.

¿Qué ocurrió después? Marcelino mantuvo la absoluta confianza en Zaza pese a estar tres jornadas sin 'mojar'. El décimo gol lo haría contra el Celta (28 de octubre) y a partir de ahí, Mina recuperó posiciones en la rotación ofreciendo un sobresaliente rendimiento partiendo desde el banquillo y para el entrenador ya sólo quedaba un intocable: Rodrigo Moreno. El resto de la temporada siguió ese patrón, con el hispano-brasileño como ariete principal y Zaza, Mina y Vietto (desde diciembre) disputándose los minutos entre ellos.

Entre enero y mayo sacó Zaza su peor versión, puesto que sólo ha sido capaz de marcar dos goles (uno al Betis y otro al Alavés) y el Valencia ha notado el bajón de un futbolista imprescindible para entender el inicio de curso. «Zaza ha demostrado ser importante con una racha goleadora que nos ayudó a estar arriba, tiene su momento como todos los de delante», definió Marcelino en la previa del encuentro en Girona.

En esa respuesta, el técnico -como ha hecho con otros jugadores- evitó pronunciarse sobre el futuro del ariete italiano: «No puedo calificar a ninguno de los futbolistas que van a estar la temporada que viene porque el club necesita vender». Marcelino, bien es cierto, sí habló con otro tono de Rodrigo: «Si ofrecen poco, se quedará. Así que espero que ofrezcan poco». Zaza, que llegó cedido y el Valencia consumaría más tarde el fichaje por 18 millones (16 más dos opcionales) es uno de los jugadores con más posibilidades de salir si llega una oferta convincente. El club va a esperar para ver qué ocurre con otros dos jugadores clave (Rodrigo y Joao Cancelo), y luego tendrá que decidir si acepta el traspaso de Zaza para firmar un delantero más barato o que sea petición expresa de Marcelino. El técnico trajo a Vietto y no es descabellado pensar en negociar a la baja (13 millones) con el Atlético.