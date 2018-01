Vietto: «En verano hubo un interés por mí pero no llegó a concretarse» El delantero argentino Luciano Vietto (i) junto al presidente del Valencia, Anil Murthy (d), durante su presentación hoy en la Ciudad Deportiva de Paterna, como nuevo jugador del Valencia. / EFE El futbolista afirma que está listo para debutar ante el Girona LOURDES MARTÍ Jueves, 4 enero 2018, 20:23

Más de 24 horas después de llegar a Valencia y tras entrenarse con sus nuevos compañeros, Luciano Vietto ha sido presentado. El atacante ha arrancado el acto junto al presidente del Valencia, Anil Murthy. El máximo mandatario del club blanquinegro ha dado la bienvenida al futbolista: “Después de la revolución que hicimos en verano para confeccionar la plantilla no dejamos de trabajar con el objetivo de reforzarla. Es muy competitivo, el rendimiento ha sido fenomenal pero siempre hay que mirar al medio y largo plazo y reaccionar cuando hay oportunidades nuevas por eso estoy orgulloso cuando. Vemos que en la primera semana de enero tenemos ya un refuerzo importante, seguimos trabajando y si hay más oportunidades intentaremos incorporar. Quiero agradecer a Mateo Alemany el buen trabajo, a Vietto su apuesta por el Valencia y su ambición por decidir estar aquí. Es un jugador que gustaba mucho en este club. Muchos argentinos han triunfado con la camiseta del Valencia y estoy seguro de que tú también lo vas a hacer. Recibe mi cordial bienvenida”.

Posteriormente, Murthy y el futbolista ha posado con la elástica con el ocho a la espalda. Tras las instantáneas, el presidente se ha sentado como un asistente más a la puesta de largo de Vietto. “Recibí la llamada de Marcelino y fue muy importante. Sé su forma de trabajar y me sentí muy cómodo y con mucha confianza trabajando con él. Gran parte de la decisión fue por su llamada”, ha afirmado Vietto quien ha repetido en varias ocasiones que el hecho de que el cuerpo técnico del Valencia cuente con él ha sido fundamental en su decisión: “No insistió tanto, le dije que necesitaba confianza por parte de ellos porque venía de una etapa mala en el Atlético sin continuidad y para mí es muy importante”. En este sentido, el delantero ha explicado que ha estado a punto de fichar por el Sporting de Portugal: “Realmente estaba cerrado por parte de los clubes pero yo estaba en Argentina y no había tomado una decisión. Quería tomármelo con tranquilidad, apareció el Valencia, me llamó Marcelino, el Valencia está bien, es uno de los grandes del fútbol en España, me ilusionó y aquí estoy”.

No es la primera vez que el club de Mestalla se fija en el exde Villarreal: “En verano hubo interés por mí pero no llegó a concretarse, lo importante es que ahora estoy aquí”, ha confesado un futbolista que se siente más cómodo “de segunda punta siempre acompañando a un nueve de referencia” aunque no descarta jugar en otra posición. El argentino ha dicho que se ha llevado una impresión “muy buena” del vestuario: “Antes de venir aquí y después de que me llamara Marcelino hablé con Paulista, le pregunté por el grupo y me habló muy bien de ellos”. Vietto llega con ganas y afirma estar “dispuesto” y en plena forma para jugar el sábado ante el Girona (16:15 horas) en Mestalla.

El delantero ha reconocido que desconoce si la famosa cláusula del miedo que no le permite jugar en Liga ante el Atlético también tiene validez en Copa.