Vietto para completar la delantera El Valencia admite contactos con el jugador del Atlético de Madrid TONI CALERO Valencia Martes, 2 enero 2018, 13:54

El Valencia tenía una convicción de cara a este mercado de invierno: fichar cuanto antes para darle pronto a Marcelino las nuevas piezas que desea. Uno de los objetivos era reforzar la delantera y ahí Luciano Vietto ha ganado muchísimos enteros en los últimos días. El Valencia admite contactos con el Atlético de Madrid para conseguir la cesión del atacante arrancando, eso sí, una opción de compra para el futuro.

Vietto ya estuvo a las órdenes de Marcelino en el Villarreal y llegaría para completar la nómina de delanteros junto a Zaza, Rodrigo y Santi Mina. Vietto no ha tenido todo el protagonismo que deseaba en el Atlético de Madrid y después de verse en muchas ocasiones cerca del Valencia, esta puede ser la buena.

El argentino tenía muy avanzada su marcha al Sporting de Portugal pero la irrupción del Valencia ha conseguido frenar algo que se daba por hecho. El creciente interés por Vietto también deja otra consecuencia que afecta a Sandro Ramírez. El delantero del Everton estaba en lo alto de la lista del Valencia para reforzar al equipo pero su llegada a Mestalla se enfrió, principalmente por cuestiones económicas.

Las palabras de Simeone

Su entrenador en el Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que "hoy he hablado con él. Tiene opciones importantes para salir y le deseo lo mejor. Ojalá que su salida sea a un equipo competitivo, que le haga seguir creciendo''. El argentino ha desvelado que le da ''bronca'' su salida del club. ''Es uno de los mejores futbolistas que he tenido en el equipo. No le ha acompañado el gol ni la contundencia en un equipo que no puede esperar. Le quiero mucho como persona y es un jugador extraordinario. Una pena que no haya podido materializar todo su juego en goles”, ha finalizado.