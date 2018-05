Dos vías para las Peñas con el Centenario en el horizonte Manuel Sanahuja y Fede Sagreras arrancan hoy la campaña electoral como candidatos para presidir la Agrupación de Peñas TONI CALERO Lunes, 7 mayo 2018, 01:45

Manuel Sanahuja y Fede Sagreras arrancan hoy la campaña electoral como candidatos para presidir la Agrupación de Peñas. Más de 20.000 valencianistas siguen de cerca un proceso que finalizará con la votación del día 25 y que esta vez tiene un sabor especial: el equipo ha vuelto a la Champions League y el Centenario está a la vuelta de la esquina. Anil Murthy deseó suerte a ambos en una carrera que asumieron por motivos similares. El principal, que los peñistas ganen protagonismo de cara al Valencia.

Manuel Sanahuja.

Manuel Sanahuja. Candidato del programa 'Potenciar y recuperar' «En la Agrupación nunca ha habido privilegios; la relación con el club es muy buena»

-Usted estaba en la directiva de la Agrupación, ¿fue idea suya presentarse o le convencieron sus compañeros?

-Cuando Blas Madrigal dimitió, como vicepresidente primero me tocaba a mí. En principio me dijo que 'no', pero me di dos o tres meses para pensar bien la respuesta. Hablé con mis compañeros de Junta, los peñistas y el club y como obtuve una buena respuesta, decidí seguir hacia adelante.

-Hábleme de su proyecto.

-Tenemos dos palabras: potenciar y recuperar. Potenciar lo bueno que hemos hecho hasta ahora e intentar hacerlo mucho mejor. Y recuperar, por ejemplo, el hecho de que los jugadores vengan a la cena de la Agrupación o a algún aniversario de las peñas. Tampoco queremos 'castigarlos' demasiado.

-En los últimos años, ¿la Agrupación ha gozado de privilegios?

-Nunca ha habido privilegios. En el tema de las entradas, por ejemplo, nosotros apuntábamos las entradas que pedía cada peña. Les pasábamos una relación al club y el club nos las daba al coste que tocaba. La Agrupación ofrece el servicio.

-Anil Murthy sí dijo que la Junta tenía ciertos privilegios... ¿Sentó mal en la directiva?

-Más que sentar mal, lo que digo es que nosotros teníamos un compromiso adquirido con las Peñas.

-¿La Agrupación se puede reprochar algo para haber tenido una mejor relación con el club?

-La relación con el club es muy buena, como debe ser. Al fin y al cabo, la Agrupación forma parte del Valencia y sin el club no existiría. La relación es buenísima, salvo algunos detalles como el de la polémica de las entradas (para el derbi ante el Levante). Es un tema que se podía haber arreglado porque nunca gestionamos ese tipo de cosas en beneficio nuestro. Es más, cuando viajamos a los partidos el 60 o el 70% de los aficionados no son peñistas.

-¿Cuánto tiempo lleva ligado a la Agrupación de Peñas?

-Unos doce años, entré con Jaume Part. Y no ha cambiado mucho la relación con el club. Más las formas. Cuando entré eran unas cosas, hace cinco otras y ahora, lo mismo. Hay una mentalidad diferente y las cosas se gestionan de otra manera.

-¿Menos apegada al valencianismo de base?

-Se gestiona más en plan empresarial. Y hay que recordarles que la gente tiene sus sentimientos marcados hacia el club.

-Hay más de 20.000 peñistas y para ganar las elecciones le hará falta aunar muchas sensibilidades. ¿En qué posición cree que parte?

-Hay gente que nos tacha de continuistas, pero la Agrupación es muy presidencialista y habrá un cambio. Pienso que muchas cosas de las propuestas y llevadas a cabo por Blas Madrigal estaban bien y hay cosas que se pueden mejorar. Todo, obviamente, es mejorable.

-¿La celebración del Centenario hace más especial estos comicios?

-No digo que no sea un puntos más a favor para presentarme porque, sin querer, nosotros vamos a vivir un momento histórico.

-Para la Agrupación, sin duda, es un año de mucho trabajo...

-Depende del protagonismo que nos dé el club. Lo que sí queremos es ser un referente para la afición. La Agrupación quiere ser referencia de cara al club, de las Peñas por descontado pero de los aficionados también. Hay gente que dice que no hacemos comunicados, pero cuando queremos hablar con el club, lo hacemos. No hace falta un comunicado cada vez. Hace poco hablé con el club para decirle que me presentaba. Y punto.

Fede Sagreras

Fede Sagreras. Candidato del programa 'Avant «El Valencia va a toda velocidad y nosotros al ralentí, hemos de subirnos a ese tren»

-¿Por qué se decidió a dar el paso para presentarse a la presidencia?

-Soy presidente de la Peña de la Cabra del Vedat desde que se fundó, en 2001. Por casualidad hace ocho años Blas Madrigal se dirigió a mí porque me conocía. Me gustó y entré, y me dedicaba a muchísimas cosas dentro de la Agrupación. He sido toda mi vida valencianista. De hecho, el día que nací mi padre se fue al fútbol. Estamos hablando del año 58. Ganó el Valencia. La idea surge cuando ya está caducando esta candidatura. Hablas con gente del Valencia, hablas con jugadores, hablas con peñas, entonces te dan ideas y opiniones de cosas que no van. Normalmente el club perfecto, la asociación perfecta o la persona perfecta no va a existir, pero siempre hay una capacidad de mejora importante. Yo he considerado que la Agrupación ha estado un poquito y ahora estoy plenamente dedicado a esto. Congratula mucho ir a una peña y que te den ánimos. Sondeé, vi que tenía apoyos y eso me ayudó a decidirme.

-¿Qué lineas maestras sigue su proyecto, 'Avant'?

-En resumidas cuentas, un proyecto de mucho acercamiento al Valencia. Creo que la relación, desde que está Meriton, es diferente. Estamos acostumbrados al que está en el Valencia es una persona valenciana, con unas características como nosotros y ahora no. Son características distintas y están tomando decisiones que muchas veces no entendemos. Entonces las peñas están preocupadas y hay que dar un paso adelante, hablar con el club y hablar con las Peñas para que tengan la información que deben tener. La Agrupación lleva su camino, el club el suyo, pero en muchos puntos están juntos los caminos.

-¿Cómo es la relación con el club?

-El fundamento principal de la Agrupación de Peñas Valencianista, como cualquier otra, es el club. Cuando yo hice una peña, lo hice por el Valencia, no por la Agrupación. Pero la Agrupación es una herramienta importante, en la que todas las Peñas que lo desean están dentro. Lo que tiene que ser la Agrupación es una herramienta para que las Peñas la utilicen a su servicio. Y para eso estamos, para ayudarlas.

-¿Ha hablado con Anil Murthy?

-Sí, he tenido alguna conversación con el presidente. Es normal que el club no se vaya a posicionar. El club lo que quiere es lo mejor para el club y lo mejor para las Peñas, aficionados y accionistas. Sé que están expectantes, no puedo decir que puedan ayudar a cualquiera de los dos. Las sensaciones son buenas.

-En los últimos tiempos ha habido momentos tensos entre el club y la Agrupación

-Lo viví cerca. La comunicación entre club y Agrupación la he visto demasiado centralizada en el presidente. Creo que hay algunas reuniones en las que el presidente debe ir acompañado por los responsables de distintas parcelas. No estamos para ir a pedir al club, hay que dar y ofrecer, hay que decirle al club las inquietudes que tiene la Agrupación y los peñistas. Yo no voy a ir al club a decirle que cada cena venga un jugador. Hay que aprovechar esos momentos para foros nuestros, para que venga una jugadora, para que venga un juvenil, un técnico... El tema de que venga un jugador a las cenas no me preocupa. A mí lo que me preocupa es que a los niños no se les deje acercarse a los jugadores. Yo creo que el Valencia está por la labor, quiere hacer muchas cosas para los críos, a nosotros nos tiene ganados ya, no nos van a robar el corazón valencianista. Pero a un niño de 5 años, que por todas partes escucha Cristiano y Messi, le pide al papá la camiseta de esos jugadores. Lo que hay que intentar es que cuando los niños vean a un jugador del Valencia muy cerquita, al chiquito se le caiga la baba y diga: 'quiero la camiseta de Guedes o la de Carlos Soler'.

-¿Qué ha podido hacer mejor la Agrupación respecto al club?

-Hay muchísimas cosas que la Agrupación está haciendo bien. Nuestro principal fin es cuidar a nuestros peñistas y nuestras peñas. Y lo dije, transparencia, ser muy transparentes. De cara al club, porque no le sienta bien escuchar ciertos rumores que dañan a la Agrupación. El club, sobre todo desde que llegó Anil, creo que ha hecho una auditoría en todas partes. Pues a nosotros me imagino que igual, nos habrán auditado. Lo que dijo Anil de privilegios... lo que hay que hacer es reunirse con Anil y decirle lo qué es la Agrupación y qué quiere ser, no lo que ha sido hasta ahora. Hay tradiciones que son buenas y otras que no. El club quiere que la Agrupación evolucione. La comparación que hago es que el Valencia va a mucha velocidad y nosotros vamos al ralentí. Hemos de subirnos al tren del Valencia.

-¿Qué privilegios tiene la Agrupación?

-Aquí se dijo privilegios y cuando se utilizó esa palabra yo creo que de forma equivocada. Siempre hemos ido de la mano del club y las Peñas, con el asunto de las entradas, estaban contentas porque tenían un soporte dónde sacarse las entradas. Y las Peñas iban a hacer las colas como todo hijo de vecino. No teníamos una taquilla para nosotros, la misma para los demás. He hablado con el club y sé lo que quiere respecto a la Agrupación. El club quiere digitalizar el club, modernizarlo.

-Y el famoso coche de la Agrupación...

-El coche trajo cola. Nosotros tenemos empresas colaboradoras igual que el Valencia. Cuando el club tuvo Levante Wagen, nosotros fuimos a hablar con ellos y firmamos un convenio de colaboración con ellos. Nosotros. Nos ofrecieron un coche por dos temporadas con el anagrama de la Agrupación, ahora nosotros no tenemos vehículos. Yo tengo una idea: que el coche tiene que estar en la Agrupación y para uso de la Agrupación. Y si un directivo tiene que irse a una reunión a Betxí, que coja el coche. Otro al día siguiente a Benicarló, pues lo mismo. El coche a disposición de la Agrupación, no del presidente.

-¿Qué piensa acerca de la Curva Nord?

-La Curva Nord no están en la Agrupación. Hay muchísima gente súper válida, pero como en todos los grandes colectivos, puede haber gente problemática. A mí, ver a la Curva Nord animando en Mestalla me emociona porque tiene que estar ahí, para estar con su club, con sus jugadores. Mi idea es tener una reunión con la Curva Nord, que no se ha tenido nunca. Tener una reunión con ellos y hablar porque no somos enemigos. Por qué no llevar a cabo iniciativas juntos. Yo veo tifos de la Curva que son espectaculares y nosotros estamos abiertos a trabajar con ellos siempre que sea para bien, con educación.

-Supongo que sería especial asumir la presidencia de las Peñas con el equipo en Champions y el Centenario a la vuelta de la esquina...

-El reto es un reto importante. El reto de presidir la Agrupación es importante porque hay muchísima gente a la que representas. El reto es muy bonito y este me gusta. Volvemos de nuevo a la Champoins y la circunstancia del Centenario. Poder colaborar con el club desde la Agrupación que todos los actos del Centenario vayan a buen puerto y si nosotros podemos aportar ideas, pues mejor.

-¿Y cuáles son sus principales líneas de actuación respecto al Centenario?

-El Centenario está muy presente, tanto en la ayuda del club como las ideas que tenemos respecto a las Peñas. En todas las fiestas del sector, incentivaremos que como es el Centenario sean fiestas especiales. Todo lo que pueda ayudar la Agrupación, ayudará. Mi proyecto, la palabra 'Avant', es porque queremos dar un paso importante. Ir hacia adelante en todos los sentidos.