Verano de tregua para los centrales Marcelino cuenta con Garay, Paulista y Murillo como primeras opciones; Vezo asume el papel de cuarto hombre y Javi Jiménez ha renovado T. CALERO VALENCIA. Sábado, 2 junio 2018, 00:44

Desde que Peter Lim asumiera el control del Valencia, el conjunto blanquinegro ha ido acumulando aciertos y fiascos, prácticamente a partes iguales, en lo que se refiere a contratar centrales. La afición se subió al carro de Nicolás Otamendi en cuanto el argentino puso un pie en Mestalla. Nadie como él representó el vigor de ese primer proyecto de Meriton, aunque es justo recordar que el fichaje de Otamendi estaba cerrado desde el mercado de invierno de la 2013-2014. Se encontró Nuno con un regalo, un central de jerarquía en plenitud y con la ambición necesaria para liderar a un grupo muy joven. No fue raro que el Manchester City desembolsara 45 millones de euros por el internacional argentino y, aunque la cifra era la 'bomba' para la economía del club, fue misión imposible dar con un sustituto de garantías.

Después de dar muchos tumbos, el Valencia puede decir que este verano ofrece una tregua con los centrales. Marcelino tiene en nómina a tres de primer nivel (Garay, Gabriel Paulista y Murillo), un cuarto como Ruben Vezo que cumple con su papel secundario e incluso ha hecho de lateral derecho cuando el técnico lo consideró oportuno y el canterano Javi Jiménez, recuperado ya de su grave lesión y recién renovado hasta 2021. En número son suficientes para pelear las tres competiciones y falta por saber si para Marcelino y la secretaría técnica sería necesario intercambiar alguna de las piezas para subir el nivel.

En cualquier caso, lo que antes era necesidad ahora se ve como un asunto secundario. Hay otras zonas del campo que sí necesitan bisturí para jugar Liga, Copa del Rey y Champions. Eso no ocurría en los mercados anteriores. Nuno contó con Otamendi, Mustafi, Orban y Vezo en la 2014-2015 y a partir de ahí, con la salida del argentino, todo se complicó. La intervención de Jorge Mendes llevó al Valencia a dos futbolistas que fracasaron: Aymen Abdennour y Aderllan Santos. El tunecino, principalmente, supuso una enorme desilusión porque traía un notable cartel de Francia. Nunca justificó Abdennour los 22 millones (más 6,8 en variables) que el club de Mestalla pagó por él y por eso continúa cedido en el Olympique de Marsella, donde ha jugado muy poco. Santos también está a préstamo y todo indica que no volverá vestir de blanquinegro pese a los 9,5 millones que el Valencia invirtió en el brasileño en el verano de 2015.

Para la siguiente temporada (2016-2017) el Valencia volvía a necesitar 'cash' y traspasó a Mustafi al Arsenal por 40 millones. De nuevo una venta de muchos ceros pero difícil de entender desde el punto de vista deportivo. Con el alemán se marcharon Ruben Vezo (cedido al Granada) y Lucas Orban. Los recambios, esta vez, sí valían la pena. De nuevo movió Mendes sus hilos y sobre la bocina, el 31 de agosto, el Valencia se hacía con Ezequiel Garay y Eliaquim Mangala. El argentino costó 22 millones y el francés llegaba gratis pero con una ficha descomunal. Se peleó la continuidad de Mangala, pero era imposible alcanzar sus pretensiones económicas. De la triple operación con el Inter de Milan salió la contratación de Murillo, cedido dos temporadas y con una opción de compra obligatoria (11 millones) cuando expire ese plazo.

El colombiano fue de más a menos en la temporada, justo lo contrario que Gabriel Paulista, a quien Marcelino conocía de sobra porque coincidieron en el Villarreal. El brasileño ha finalizado el curso como habitual pareja de Garay en el once titular. Precisamente el argentino es, quizás, el hombre que más dudas genera de cara al mercado. No por su relevancia dentro de la plantilla, sino porque necesitado como está el Valencia de ingresar para cuadrar las cuentas, Garay aún mantiene caché en el fútbol europeo. Si el sudamericano se queda, Pablo Longoria no tendrá necesidad alguna de mover ficha con los centrales.