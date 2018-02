Valverde: «No es una renta excesiva, todavía queda mucha eliminatoria» Ernesto Valverde. / efe El técnico azulgrana reconoce que el duelo de vuelta «va a ser un partido muy complicado» COLPISA Viernes, 2 febrero 2018, 01:21

barcelona. El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, declaró que «queda mucha eliminatoria», pese a la victoria de su equipo por 1-0 frente al Valencia en el Camp Nou. El entrenador, también se refirió en la rueda de prensa al planteamiento de ambos conjuntos. «Si acumulas mucha gente arriba estás propiciando que cada balón que pierdes sea una contra. Además, el Valencia es un equipo que se maneja muy bien al contraataque, agresivo en el espacio. Nos dejaban más el espacio por fuera y es por ahí por donde podíamos entrar. Por fuera en algún centro podíamos solucionar el partido y por ahí ha venido el gol. No es una renta excesiva. Queda mucha eliminatoria», declaró antes de añadir que aún no tiene pensado el once que sacará ante el Espanyol. «Llevamos muchos partidos en este mes. Se nota el paso del tiempo porque apenas hay espacio entre un partido y otro. Ya estamos a viernes y el partido es el domingo por la tarde. Todavía no lo he pensado bien. Tenemos que intentar superar la eliminatoria el jueves que viene y ganar el partido del próximo domingo, que es un derbi», dijo el técnico.

También habló Paco Alcácer del planteamiento del Valencia, donde destacó la labor de la zaga: «Ha defendido muy bien. Ha hecho un buen partido y se ha visto en el campo. Hemos marcado un gol y eso nos da ventaja, pero el Valencia es un gran equipo y va a pelear hasta el final. Hemos marcado solo uno y hay que trabajar de cara al domingo y luego para la vuelta, que va a ser un partido muy complicado». Asimismo, Alcácer mencionó el derbi de este domingo. «Es un equipo que tiene ganas de partido y de guerra. Tenemos que intentar conseguir los tres puntos y seguir en esta dinámica», concluyó el delantero.