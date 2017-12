El Valencia CF - Villarreal vale por un billete a Europa Simone Zaza regresa a una convocatoria en la que también están Mina, Gayà y Maksimovic. / DAMIÁN TORRES El triunfo dejaría al Valencia ocho puntos por encima del quinto y trece sobre el Villarreal, que ocupa la sexta plaza TONI CALERO Sábado, 23 diciembre 2017, 00:10

El dos de mayo de 2016 saltaban los jugadores del Villarreal sobre el césped de Mestalla para celebrar su puesto en Champions. Aquel once amarillo, dirigido por Marcelino García Toral, pasó por encima del Valencia de Pako Ayestarán, perdido en tierra de nadie y casi dando las gracias por haberse salvado de la quema con unas semanas de antelación. La grada estaba harta y así se lo hizo saber a Peter Lim, que contempló el repaso de los amarillos desde el palco. El dueño del club aún tardaría muchos meses en reaccionar pero al fin lo hizo. Año y medio después, Marcelino se sienta en el banquillo local y es el Valencia quien puede certificar más de medio billete a Europa si logra hoy los tres puntos.

«No sería un bache... sería medio socavón», admitió ayer de forma gráfica el técnico valencianista. Y sí. La victoria en el derbi es un regalo de Navidad inmejorable para Marcelino y sus futbolistas, ya que aventajarían al Sevilla -quinto- en ocho puntos y al Villarreal, sexto y último de los que ocupan plaza europea, en trece. «Soy consciente de que dejaríamos a los dos lejos y es un partido tremendamente importante. Si ganamos tendremos una ventaja si no definitiva, sí muy difícil para ellos. Ponemos toda nuestra atención en el partido», culminó el técnico.

Después de un sinfín de vueltas encontró el Valencia la estabilidad, mientras que el Villarreal rectificó sobre la marcha cuando dio salida a Fran Escribá para entregarle el equipo a un novato en la élite como Javi Calleja. Dentro del campo las cosas tampoco guardan demasiada relación con el 0-2 de la primavera de 2016. De los catorce futbolistas del Valencia que disputaron el choque, sólo quedan tres: Dani Parejo, Rodrigo y Santi Mina. Hoy los dos primeros serán titulares, mientras que el gallego, pese a su formidable ritmo goleador, esperará turno en el banquillo porque regresa Simone Zaza tras cumplir la sanción en Ipurua.

A tiempo también llegan Ezequiel Garay y un José Luis Gayà que ha pasado la semana entre algodones, entreno sí, entreno no. «Si es demasiado arriesgado que juegue... O si los doctores nos dicen si está apto para jugar», dudaba Marcelino. Gayà fue sustituido en el descanso del duelo ante el Eibar por problemas musculares y los técnicos decidirán hoy mismo si entra en el once. En caso contrario, su sitio lo ocuparía Lato. Gonçalo Guedes es el otro jugador sobre el que hay dudas. «Está para más minutos, tendremos que pensarlo aunque la mejoría es palpable y así nos lo dice él», apuntó el entrenador. La rapidez de Guedes se ha echado en falta en las últimas jornadas y el portugués cuenta con muchas opciones de despedir el año entre los once elegidos. Se quedaron fuera los lesionados Murillo y Carlos Soler, así como Robert y Nacho Vidal por decisión técnica. «Es difícil para un chico joven mantener la regularidad. Consideramos que para este partido meter tres defensas es demasiado», dijo Marcelino sobre la ausencia de Vidal.

La mejor noticia por parte del Villarreal es la recuperación de Carlos Bacca, que formará pareja de ataque con Bakambu. Calleja también recupera al joven Raba aunque siguen fuera de circulación Andrés Fernández, Sansone, Bruno Soriano, Semedo y Bonera. El conjunto amarillo venía de tres derrotas consecutivas (Sevilla, Leganés y Barcelona) pero en Balaídos supo frenar la mala racha para apuntarse la victoria por la mínima. Necesita, en cualquier caso, un buen resultado en Mestalla porque tiene varios equipos por detrás amenazando su sexto puesto.