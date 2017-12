Fútbol | Valencia CF Marcelino solo recupera a Garay Garay, en un entrenamiento. / Jesús Signes Gayà, que era duda para el Villarreal aún no trabaja con el grupo LOURDES MARTÍ VALENCIA Martes, 19 diciembre 2017, 11:38

Garay ya es uno más en el grupo. El central argentino ha trabajado esta mañana en Paterna por segundo día consecutivo en una sesión en la que no ha estado Gayà. Ayer el club emitió un comunicado en el que no descartaba al de Pedreguer para el partido del sábado (16:15 horas). El futbolista que está realizando una gran temporada se tuvo que retirar durante el partido contra el Eibar por unas molestias que resultaron una sobrecarga en la zona del bíceps femoral. Marcelino y el resto del cuerpo técnico estarán pendiente de la evolución para ver si pueden contar con él en un choque en el que no estarán Soler ni Murillo una vez más. El canterano arrastra un esguince desde el partido contra el Getafe. Pese a que intentó sobreponerse al dolor y jugar en Mestalla ante el Celta, las molestias continuaron y tuvo que ser sustituido. Después de no jugar contra el Eibar en la segunda derrota de la temporada, el club también lo ha descartado para el choque del sábado.

El equipo volverá al trabajo mañana por la tarde.