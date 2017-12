El Valencia renuncia a la demanda de Porxinos y busca otra estrategia judicial El alcalde de Riba-roja, Robert Raga, en los terrenos de Porxinos. / lp Riba-roja está expectante para ver la maniobra del club y Alemany dice que seguirán pleiteando para que el Ayuntamiento pague los 25 millones HÉCTOR ESTEBAN VALENCIA. Viernes, 15 diciembre 2017, 01:22

El fracasado PAI de Porxinos, donde el Valencia iba a levantar su ciudad deportiva, fue el tema de la mañana de ayer antes de la rueda de prensa del director general, Mateo Alemany. LAS PROVINCIAS adelantó en su edición digital la decisión de la empresa Litoral del Este -promotora del proyecto por parte del club de Mestalla- de desistir en el contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Riba-roja por el que pedía 25 millones de euros al Consistorio.

Los representantes legales del Valencia Club de Fútbol remitieron al juzgado contencioso administrativo número 3 el pasado 11 de diciembre -entró por registro procesal cuatro días antes- una petición para «desistir» en el proceso contencioso que se sigue contra el Ayuntamiento. La petición se formuló en base al artículo 74.1 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa. De esta manera, el Valencia pedía el fin de la causa abierta.

La petición se notificó ayer a las partes y la noticia fue publicada por este periódico una hora antes de la comparecencia de Alemany en Paterna. El director general, sin un conocimiento profundo de la cuestión, apuntó que la intención del club es mantenerse firme en la reclamación al Ayuntamiento de Riba-roja. Aseguró que la decisión del Valencia no era de renuncia sino de modificar la estrategia judicial.

El Ayuntamiento recurrirá la petición del Valencia, que intuía que el actual proceso no sería favorable

El director general del Valencia, que se lío ligeramente con los términos jurídicos, vino a reconocer la renuncia al contencioso y la decisión del Valencia de iniciar un nuevo proceso -sin fecha todavía y sin una estrategia conocida todavía- para volver a batallar judicialmente contra el Ayuntamiento de Riba-rtoja por el pago de 25 millones de euros. De momento, el Consistorio, ante el cambio de estrategia del club, ha anunciado que va a recurrir la petición del Valencia.

El Ayuntamiento puede considerar que el club quiere renunciar al proceso porque no es favorable por cómo está planteado.

«Es un tema procesal y no sé exactamente el procedimiento. Digamos que lo que sucede es que ha habido una variación de la demanda por temas de documentación. Vamos a proseguir el procedimiento contra el ayuntamiento y no puede ser de otra manera porque ha habido un perjuicio contra el Valencia. El club no va a retirar el pleito», señaló Mateo Alemany, que insistió en la petición de los 25 millones.