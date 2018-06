«El Valencia ha recuperado la dignidad y eso era lo primero» Santi Cañizares, en un momento de la charla en la Politècnica. / irene marsilla «Lo importante es contratar a gente que sepa hacer las cosas; el club ha cambiado mucho con Mateo Alemany y Marcelino», asegura Santi Cañizares Exjugador del Valencia TONI CALERO VALENCIA. Jueves, 7 junio 2018, 00:40

Con menos de diez días por delante para llegar al Mundial, torneo que motiva la presencia de Santi Cañizares (Madrid, 1969) en una charla de la Universitat Politècnica, el exguardameta rasca algunos minutos para sentarse a hablar del Valencia. Siempre lo hace claro, por eso elogia sin dobleces a los responsables de la reconstrucción y critica con dureza los años en los que el club «casi se convirtió en un hazmerreír». Ventas, futuro, cantera, Peter Lim... La leyenda valencianista no rehuye cuestión alguna.

-Durante la charla ha mantenido que España ha echado y echará de menos a David Villa. Lopetegui convocó a otro valencianista, Rodrigo, para Rusia, ¿cree que tendrá opciones de ser titular?

-Sí, totalmente, aunque creo que no necesariamente vamos a jugar con el mismo delantero siempre. Cada uno tiene sus condiciones, pero no tengo ninguna duda de que Rodrigo va a gozar de minutos en el Mundial. No sé si de inicio o alternativa, pero los minutos que disfrute serán de calidad. De inicio o para solventar un problema, es algo tan importante en el Mundial como ser titular.

-¿Le da la sensación de que a Rodrigo le queda poco tiempo en el Valencia?

-Una cosa es hablar de fútbol y otra de dinero. Para equilibrar presupuestos y cuadrar gastos hay que vender jugadores, no nos vamos a engañar. Rodrigo es uno de los candidatos porque tiene un alto coste en el mercado y quizás, vendiéndole, al Valencia no le hace vender mucho más. Nunca me ha gustado que el Valencia venda jugadores, pero he entendido que la supervivencia pasa por eso. Lo que hay que hacer es firmar jugadores que lleguen al estatus que ha adquirido Rodrigo o futbolistas que se fueron de aquí dejando mucho fútbol y mucho dinero. No es comercial decir que hay que vender jugadores pero si hacemos un estudio de viabilidad de los clubes, digamos un 80%, están obligados a vender a sus mejores jugadores cuando llegan ofertas que resuelven problemas económicos y sanan la entidad.

-¿Pensaba que el proyecto iniciado el verano pasado funcionaría hasta llegar a la Champions?

-Estaba plenamente convencido de que el Valencia iba a mejorar. Marcelino, donde ha estado, siempre ha construido buenos equipos. Las referencias que me han dado de Marcelino la gente que ha estado en sus equipos han sido muy buenas. En comparación con otros técnicos, me han dicho: 'ojalá y estuviera Marcelino'. No tenía ninguna duda de que funcionaría. Ahora bien, entrar en Champions o no pues no depende únicamente de ti, también de los rivales. Siempre he pensado que por encima de la clasificación está el porcentaje de rendimiento que ofrece el equipo. Si al 100% no te da para ir a la Champions, no te puedes reprochar nada porque has dado el máximo. De forma global, el equipo ha recuperado a la dignidad a la hora de competir, eso era lo primero, porque llegó un momento en que éramos casi el hazmerreír. A partir de recuperar la dignidad, tenemos muchos jugadores que recuperaron su mejor momento de forma. El mejor ejemplo es Rodrigo. Se dieron las circunstancias para que el equipo creciera y acabara metiéndose en la Champions.

-El cambio fue brutal.

-Lo importante es contratar a gente que sepa hacer las cosas. Este club ha cambiado mucho desde el momento en que llegó Alemany. Llegó Marcelino y ahora las cosas se hacen con criterio. En el fútbol haciendo las cosas que se hacen con criterio a veces salen mal. Imagine cuando las haces sin criterio.

-¿Le parece que se han sentado las bases de un equipo que puede aspirar a ser campeón?

-Entre ser campeón o no muchas veces la diferencia está en un penalti o un tiro al poste. Lo que hay que hacer es ser competitivo en cada momento. Tratar de que el futbolista, todos los que trabajan dentro del Valencia y sobre todo los que más mando tienen, los más importantes, sepan lo que se traen entre manos. El Valencia es la institución más importante de la Comunitat y es un equipo que siempre ha estado entre los mejores equipos de España y en sus momentos álgidos, de Europa. Ese prestigio no se puede arrastrar, así que debes estar a la altura de lo que demanda la historia del club. El portero, el entrenador, el gestor... Todos. Normalmente cuando el club carece de grandes gestores carece de organización. Ahí no hay club por muy histórico que sea que se sostenga. Hay que tomar conciencia de que uno, cuando se pone a trabajar en el Valencia, se pone a trabajar en una entidad deportiva de gran tradición histórica y de gran señorío. Y tiene que estar a las alturas de las circunstancias.

-Se fue muy crítico con Peter Lim en los años duros, pero todo ha cambiado este último año.

-Hemos sido críticos con Lim cuando tomó decisiones que no se entendían desde el punto de vista deportivo. No hemos sido críticos con él cuando ha tomado decisiones coherentes. Si Lim traslada, de alguna firma, su proyecto deportivo a Alemany, que ya sabe lo que debe hacer con un proyecto deportivo, y contrata un buen entrenador, evidentemente las críticas desaparecen. Si al que contrata es a Gary Neville y en la dirección deportiva contrata al que de alguna forma es capaz de regalarle los oídos, no es que seamos críticos, es que el propio fútbol te hace ser crítico.

-Carlos Soler, Gayà, Lato, Ferran, Nacho Vidal, Jaume... ¿cree que el Valencia ha recuperado a la cantera para la causa?

-Nadie la ha recuperado. Son los chicos los que con su rendimiento y sus ganas de ser futbolistas convencen a los técnicos y encuentran hueco donde aparentemente no lo hay. En Valencia, en la Comunitat, siempre ha habido grandes talentos y el Valencia lo único que tiene que hacer es darles las herramientas para que se desarrollen. Han habido campeones del mundo que han jugado en la cantera del Valencia, donde alguien se atrevía a decir que había barracones y cosas de ese tipo. No ensuciemos el talento de los jugadores de la Comunitat. Lo único que tiene hacer el Valencia es anticiparse a otras canteras, como la del Villarreal, el Levante, Madrid o Barcelona a la hora de captar a los chicos. Talento ha habido siempre y el que tiene talento sale adelante aunque se duche con agua fría porque son edades en las que lo único que te importa es jugar a fútbol.

-¿Qué necesita este Valencia para ser campeón? ¿Cuál es la clave?

-Cuando nosotros dejamos de obsesionarnos con ser campeones fue cuando lo conseguimos. Uno debe obsesionarse con rendir al cien por cien. Ser campeón o no en muchas ocasiones tiene que ver con los rivales también. Esa es mi forma de ver el fútbol respecto a un equipo con las condiciones que tiene el Valencia. Vamos a agotar las posibilidades, todos nuestros recursos y, si nos llega para ser campeones, lo celebraremos. Y si no, igualmente estaremos orgullosos de un equipo que lo deja todo en el campo.