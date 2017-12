El Valencia quiere tener cerrados los fichajes en la primera semana de enero El club no apurará con los refuerzos para agilizar su adaptación mientras que no tira la toalla por Sandro pese a la postura del Everton TONI CALERO VALENCIA. Viernes, 22 diciembre 2017, 01:32

Al Valencia sólo le queda el derbi ante el Villarreal para marcharse al descanso navideño. Y las cosas funcionan. Ganar mañana en Mestalla sería el mejor regalo posible para los de Marcelino puesto que dejarían al Sevilla, quinto, a ocho puntos de distancia. Una Navidad con aroma a Champions. Ahora bien, los tropiezos ante Getafe y Eibar recordaron que la Liga es muy larga y la plantilla, como quisieron los técnicos en verano, corta de efectivos. Así enfoca el club de Mestalla el mercado de invierno: convencido de que no llegarán fichajes que no mejoren las notable prestaciones del vestuario actual y bajo otra premisa clara que comparten Marcelino y Mateo Alemany. Cuanto antes, mejor. Es decir, el Valencia no apurará a los últimos días de mercado -se cierra el 31 de enero- para incorporar futbolistas.

Esa es la idea común para esta ventana, totalmente opuesta a la de verano. Entonces aceptó Marcelino que las estrecheces económicas del club le obligaban a esperar refuerzos hasta el suspiro final. Ahora no. Incluso desde el Valencia se apunta a que lo idóneo sería dejar a punto la plantilla en la primera semana de enero con el objetivo de que los fichajes -si los hubiera, se recalca- se adaptaran los más rápidamente posible de cara a un campeonato que se consumirá más rápido de lo normal por el Mundial de Rusia.

Esa es la intención del Valencia y su cumplimiento dependerá de cómo se desarrollen las operaciones que el club tiene puestas en marcha. Ya avisó Alemany de que no llegarían «muchos fichajes», incluso abrió la posibilidad de que el equipo se quedara igual, pero lo cierto es que hay varios frentes abiertos entre la delantera, el centro del campo y el lateral derecho. El Valencia, eso sí, mantiene la idea original de no traer jugadores para seis meses y sólo comprará futbolistas o bien aceptará una cesión con opción de futuro traspaso.

Sandro Ramírez

El Everton se hace fuerte pero todavía hay opciones

Sandro Ramírez es la apuesta para la delantera en la que más ha trabajado el Valencia. El canario es un jugador del total agrado de Marcelino, pero su situación contractual provoca que el Everton tenga la fuerza en la negociación. Los responsables de fichar a Sandro en verano por seis millones quieren convencer a Sam Allardyce, el nuevo técnico, para que el delantero tenga oportunidades. El papel de Sandro hasta ahora ha sido testimonial, pero su juventud (22 años) y los goles que anotó con el Málaga son avales para que haya voces dentro del Everton a la espera de que el ariete explote en la Premier. El Valencia está a la expectativa y conserva la esperanza de fichar a Sandro. El club de Mestalla tiene en la Liga a otro rival, el Málaga, que necesitado de goles suspira por el regreso del canario. Míchel llegó a asegurar que el propio Sandro le trasladó su visto bueno a vestir de blanquiazul de cara a la segunda mitad de la temporada.

Gonçalo Guedes

Conversaciones con el PSG y persuadir al futbolista

Mantener a Gonçalo Guedes es el gran sueño del valencianismo. El portugués ha encandilado a Mestalla en apenas unos meses y Lim inició las conversaciones con Nasser Al-Khelaifi para conocer las posibilidades reales de que Guedes siga vistiendo la blanquinegra en la 2018-2019. El Valencia desmintió que ya se hubiera firmado un acuerdo por 35 millones -como publicó l'Équipe- pero no esconde que las vías de comunicación con el PSG están abiertas.

El club quiere, primero, persuadir al jugador de que en Valencia será imprescindible y contará con los minutos que pueden resistirse en otros clubes de primer orden europeo, empezando por el propio Paris Saint Germain. El Valencia garantiza protagonismo a Guedes y aún así puede que no sea suficiente, ya que el mercado del extremo (21 años) no ha dejado de crecer desde que arrancara la temporada. El PSG no tiene urgencias y va a esperar para tomar su decisión respecto a Guedes porque son muchos los equipos que se han interesado por el portugués.

Joao Cancelo

Una decisión que sólo depende del Inter

El fichaje de un lateral derecho ha ido ganando peso en la lista de prioridades del Valencia hasta llegar a las cotas más altas. Marcelino quiere un futbolista de banda y que preferiblemente pueda actuar tanto en defensa como en ataque. Joao Cancelo se ajusta perfectamente a ese perfil, pero el posible regreso del portugués a Mestalla sólo depende del Inter de Milán. «Joao no ha solicitado una salida, pero tiene la preocupación de estar en el Mundial. Ahora tendrá ocasiones para demostrar que puede ser titular en el Inter. Tuvo una lesión de 45 días, ya está bien y lo veremos pronto», explicó Piero Ausilio, director deportivo del conjunto italiano.

Cancelo sólo ha jugado siete partidos (257 minutos) desde que se marchó al Inter «para crecer». La situación con el luso es clara y ya la ilustró Mateo Alemany: le quedan al jugador seis meses de contrato en Italia y sólo si el Inter rompiera el acuerdo de cesión se abriría la posibilidad de que recalara en el Valencia durante el mercado de enero. Hay alternativas a Cancelo en el lateral derecho y desde el club se ve más complicado el fichaje de un centrocampista. Maksimovic no saldrá y es muy probable que Marcelino acepte quedarse igual en esa zona.