Fútbol | Valencia CF El Valencia da marcha atrás con las entradas Un aficionado valencianista, en la taquilla de Mestalla. / Manuel Molines El club baja a la mitad el precio si se compran antes de la ida | En la semifinal jugada también contra el Barça hace dos temporadas a Mestalla sólo asistieron 16.000 espectadores tras el 7-0 del Camp Nou JUAN CARLOS VALLDECABRES Valencia Martes, 30 enero 2018, 12:28

Anil Murthy ha conseguido levantarse con cierta maña de su primer gran resbalón a nivel social como presidente del Valencia CF. La decisión de no fijar precios populares para el partido de vuelta de la semifinal de Copa contra el Barça levantó el malestar de la afición y las evidentes protestas de la Curva Nord y, por añadidura, puso al propio Murthy contra las cuerdas. Ayer, tres días después de que el club apretara la cartera de los abonados, el Valencia dio marcha atrás. Y lo hizo de una manera contundente, metiendo la tijera y cortando por la mitad la tablilla de precios (ahora 17 euros costará la más barata y 35 euros la más cara).

Eso sí, esta rectificación tiene también miga. Los socios pagarán la mitad de lo que se había anunciado en un principio, pero siempre y cuando decidan retirar su entrada antes del jueves a las 20 horas. ¿Por qué el jueves a esa hora? Pues porque una hora y media más tarde arrancará el partido que el Valencia debe disputar en el Camp Nou. Con ello, de alguna forma, lo que se quiere no sólo es demostrar que se ha escuchado la voz de la afición, sino también premiar a aquellos socios que pase lo que pase en el encuentro de ida van a estar en la vuelta en Mestalla. "La lealtad, la fidelidad y el apoyo incondicional que representa ser abonado del Valencia va a tener una ventaja muy especial", dice el mensaje del club.

Aunque el ejemplo no tiene por qué ser aplicado al panorama actual, hace dos temporadas, en el encuentro también de semifinales de Copa del Rey precisamente contra el Barcelona, en la ida hubo un vergonzoso 7-0 que dejó ya en mero trámite la vuelta (1-1). De hecho, la afluencia de espectadores aquel día fue seguramente la más pobre de toda la historia de los enfrentamientos Valencia-Barça: poco más de 16.000 personas acudieron.

No es lo mismo un resultado apretado que mantenga viva la ilusión de la afición que un marcador que pueda dejar al Barça como claro favorito. Por eso la destreza del club a la hora de matar dos pájaros de un tiro. Por un lado demostrar que con la rectificación el club es sensible a la voz de su afición y, por otro, premiar de alguna forma a aquellos valencianistas que quieren estar con su equipo pase lo que pase.

A partir de las diez de la mañana del viernes día 2, aquellos abonados que sabiendo ya el resultado del partido del Camp Nou decidan presenciar la semifinal de Mestalla en directo tendrán que abonar los precios que se fijaron el viernes: entre 35 y 70 euros.

Desde luego, en el club se ha trabajado todo el fin de semana para encontrar la fórmula ideal que contentara a la grada sin dejar en fuera de juego al consejo. No han sido pocas las voces, incluso desde el propio club, que ya el mismo sábado estuvieron aconsejando a Murthy y a los responsables de la entidad que lo mejor era enmendar el paso en falso que se había dado. Precisamente, una temporada en la que con el propio Marcelino a la cabeza, desde el vestuario se ha venido insistiendo en la necesidad de contar con el respaldo popular.

Ayer, por ejemplo, Rodrigo daba de alguna forma la versión que el vestuario tiene de este asunto que podía haber enturbiado no sólo la propia semifinal sino haber afectado también la relación que con algún que otro altibajo todavía mantiene Murthy con la afición. "Me alegro de que se haya podido llegar a una situación mejor para todos. Para el equipo es importante que Mestalla esté con nosotros y disfrute y hagamos que el estadio se anime. Me alegro mucho".

Como era de esperar, para el resto del público el Valencia no ha tocado los precios. Esos sí que van a tener que rascarse y bien el bolsillo: 70 euros la más económica y 180 para la tribuna.