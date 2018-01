Valencia CF: Ni llega el lateral ni sale nadie más El club cierra el mercado sin cambios de última hora y se queda con 22 jugadores C. V. VALENCIA. Jueves, 1 febrero 2018, 00:54

Ni ha llegado un lateral derecho, ni se han marchado tampoco Maksimovic ni Nacho Vidal. Es más, tanto el serbio como el canterano están en Barcelona para jugar esta noche la Copa. El cierre de mercado resultó tal y como se esperaba, intenso para el Valencia -por las negociaciones y ofrecimientos que hubo durante toda la jornada- pero insulso en su epílogo final, porque no hubo ningún movimiento de última hora. Marcelino se queda con lo puesto y con los 22 futbolistas que a día de hoy tiene la primera plantilla es con los que va a tener que aguantar hasta final de campeonato.

Enero no ha resultado un mes tibio para el Valencia. Se fueron por este orden Rober Ibáñez (Getafe-Osasuna), Orellana (Eibar) y Nacho Gil (Las Palmas); y llegaron Vietto (al final Sandro ha acabado en el Sevilla) y Coquelin. Unos 14 millones de euros ha tenido que gastarse el Valencia en este periodo de mercado para parchear una plantilla que sigue igual de corta que a principio de temporada, con algo más de calidad y con parte de las carencias cubiertas.

El entrenador pidió a Mateo Alemany un delantero y un pivote y los tiene. No ha tenido que esperar al absurdo cierre de mercado de la medianoche porque, además, ya le han dado rendimiento en varios partidos. Quedó pendiente lo del lateral derecho, que puede ser objeto de cierto debate. Desde el club se ponía cierta contundencia en defender el argumento de que el lateral diestro ni era necesario ni era una de las pretensiones que había puesto encima de la mesa el entrenador. Sin embargo, lo de Cancelo se intentó pero sin suerte. Las otras opciones barajadas para elevar la competencia del irregular Montoya han quedado al final en saco roto.

El problema es que a Marcelino se le han acumulado las lesiones y las sanciones justo en el arreón de partidos por la Copa; de ahí que ayer mismo no le quedara otro remedio al técnico que hacer poco menos que un juego de malabares para componer una convocatoria con cierta apariencia. El club forzó para que Ferran dejara la sub-19 y metió en la lista a Nacho Vidal (con propuesta entre otros del Olympiacos) y Maksimovic. «Es el último día, los dos saben su situación. No sé deciros si van a seguir los dos, sí que si no llega nadie no va a salir Maksimovic. Si viene alguien lo analizaremos. Es difícil, podría ser si se nos presenta un jugador para una zona del campo que sea polivalente», reflexionaba por la mañana Marcelino, sabedor que ahora puede tener incómodos a los dos futbolistas.

El técnico apuntaba por otra parte un esbozo de lo que le venía bien para sus necesidades más inmediatas. «No hablo del medio del campo, hablo de un jugador que pueda jugar en más de una posición. Mejor si es un futbolista con una posición específica. Nacho y 'Maksi' saben su situación, he hablado con cada uno de ellos. No voy a hacer públicas conversaciones personales, ellos saben qué pienso de su situación dentro del equipo». A Vidal quería buscarle el Valencia un sitio que tuviera minutos y Maksimovic no quiere quedarse fuera del Mundial.