Viernes, 3 noviembre 2017, 00:34

El Valencia CF habla con Rafa Mir tras su polémico gesto contra el Formentera

Luis Vicente Mateo, director de la Academia, resta importancia a la celebración del murciano

valencia. Rafa Mir está desatado. El miércoles, contra el Formentera, marcó para cerrar la victoria del Mestalla. Con ese tanto, el 0-2, conseguía de duodécimo gol de la temporada en 1.079 minutos de juego. Sale a tanto por partido y es la referencia ofensiva del filial del Valencia. Este último gol habría sido sólo uno más en su portentosa campaña de no ser por la celebración, un tanto polémica. Rafa Mir miró a la grada, se puso un dedo en la oreja y luego llevó la mano a la boca para hacer el símbolo de una cremallera.

El gesto no ha pasado desapercibido en el valencianismo porque, entre otros, en el palco del Antoni Puchades de Paterna estaba Marcelino García Toral, el técnico que de momento le ha cerrado la puerta del primer equipo. «Mientras no renueve con el Valencia, no va a jugar con el primer equipo», sentenció el asturiano hace tan sólo unos días.

En el club tienen claro que a Mir se le queda pequeña la 2ªB, pero se ha decidido que el ariete continúe con el Mestalla hasta que se resuelva el futuro del jugador. La semana pasada, Mateo Alemany se reunió con el representante de Mir, Carlos Bucero. Ambas partes reconocen que las posiciones para llegar a un acuerdo aún son muy lejanas y nadie se atreve a garantizar que Mir ampliará su vinculación con el club.

Sobre la polémica celebración de Mir habló ayer el director de la Academia, Luis Vicente Mateo. «Como todas las personas a veces se toman decisiones y piensan en hacer una celebración y muchas no son correctas. Hemos hablado con él», admitió Mateo, quien ve al murciano «a gusto» en el Valencia: «Está dando rendimiento y a nivel contractual el club debe hablar con él. Todos los jugadores pasan por procesos así. El club y él tienen que decidir y no hay que ponerse nervioso».