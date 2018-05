El Valencia desea un armisticio Alemany antes de comenzar la rueda de prensa. / damián torres El Valencia reclama a las administraciones 43 millones de euros por el PAI fallido y presentará a la UE un plan de pagos con depósitos a cuenta Alemany tiende la mano a Riba-roja y la Generalitat para solucionar Porxinos e insiste en esquivar la multa de Bruselas hasta que haya resolución HÉCTOR ESTEBAN Jueves, 24 mayo 2018, 00:45

valencia. El relato del director general del Valencia, Mateu Alemany, sobre los asuntos espinosos que aliñan el discurso deportivo siempre es en tono conciliador. Un mensaje de mano tendida, como ayer se encargó de recalcar, aunque sin la certeza de que las conversaciones terminen con un apretón de manos. En la sede del club ahora mismo hay dos asuntos que perturban el sueño: la multa de la Unión Europea y el PAI de Porxinos. Dos temas con mucho dinero de por medio. En juego hay cerca de 70 millones de euros. Alemany, que respondió durante la rueda de prensa a alguna pregunta apuntando que no es futurólogo, apostó por llegar a acuerdos que beneficien al club. Son temas en los que el Valencia no está a cubierto. La resolución no está en manos de la entidad, sino en la posición de aquellos que tiene enfrente. Las respuestas de Alemany se basaron sobre todo en el deseo y no en la certeza de hallar la solución.

La contingencia del PAI de Porxinos, el paraje de Riba-roja en el que el Valencia iba construir su nueva ciudad deportiva además de casi 3.000 viviendas, está cifrada en 43 millones de euros. Era una de las respuestas que más preparadas llevaba Alemany aunque la pregunta estuvo a punto de quedarse en el tintero. El club y el Ayuntamiento que preside Pasqual Raga están inmersos en una etapa prejudicial que puede devolver el caso otra vez a los tribunales después de que el club retirara a finales de 2017 la primera demanda.

«Más allá de procedimiento judicial, la realidad es que el Valencia pagó 20 millones de euros al Ayuntamiento en compensaciones por el plan. Y ahora, sin PAI, ¿qué hacemos?», señaló Alemany, que además del dinero reclama al Consistorio daños y perjuicios. El director general aseguró que los abogados afirman que la situación está de cara para al Valencia pero Alemany deslizó que si no se entra en una maraña judicial todas las partes saldrán ganando. «No sería bueno acabar en los juzgados, sería perjudicial para todos. El Valencia está abierto a llegar a una solución, que sería lo ideal», señaló.

El club ha remitido al Ayuntamiento de Riba-roja un documento en el que reclama la devolución del dinero por incumplimiento del convenio. El Consistorio responderá que no piensa pagar y además añadirá que el club obtuvo una plusvalía de más de 60 millones de euros por la venta de los terrenos -que ahora son propiedad de tres bancos al que el Valencia les debería pagar 20 millones-. Si el pulso se mantiene y no hay negociación, el tema huele a tribunales con un horizonte demasiado largo y pesado.

Además, el Valencia también reclama 25 millones a la Generalitat, que es la que tumbó a través de la conselleria de Medio Ambiente el segundo PAI presentado. No solo eso, sino que ha elevado junto con el Ayuntamiento el grado de protección de Porxinos, por lo que ahora mismo levantar una ciudad deportiva y más de 2.000 viviendas es una quimera. Aunque Alemany dijo que son cosas distintas, es cierto que al Valencia no le interesa entrar en conflicto con la Generalitat, que debe convertirse en su principal aliado para hacer frente a Bruselas y rebajar al máximo o evitar el pago de la multa de 23,6 millones de euros por las ayudas ilegales al fútbol, que es el otro gran problema.

La idea que maneja el Valencia es poner un dinero a cuenta, «que no significa pagar», recalcó Alemany, sino depositar unas cantidades para dar garantías de que va a cumplir a la espera de que se resuelva de manera definitiva el caso. La idea es dar a cuenta para seguir con los recursos. «No sabemos si tenemos el apoyo de la Generalitat porque no hemos presentado la propuesta. Desde el punto de vista legal estamos discutiendo con Bruselas pero desde el moral es sorprendente. El Valencia devolvió el dinero», apuntó. La coadyuvación de la Generalitat en este asunto fija la posición del Consell, que no esconde que es muy probable que el Valencia tenga que abonar la multa. Un plan de pagos aliviaría la carga.

Investigación de la FIFA

Alemany aseguró que no hay novedades en la investigación de la FIFA por el fichaje de menores y que podría penalizar al club con no poder fichar. «He estudiado el tema y es sorprendente que nos abrieran expediente. A equipos de otros países no los han investigado. Si nos sancionan, recurriremos», terminó el director general.