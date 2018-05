El Valencia no descarta la vuelta de Joao Cancelo Cancelo y Mandzukic, durante el encuentro entre el Inter y la Juventus. / REUTERS/Alberto Lingria El Inter se ha complicado la clasificación para la Champions y por tanto, descienden las posibilidades de que pague por el jugador T. C./H. E. VALENCIA. Viernes, 4 mayo 2018, 00:26

Joao Cancelo sigue siendo una de las claves del Valencia de cara al próximo mercado de fichajes. Traspasar al portugués supondría un importante bocado dentro de esos 45 millones de euros que el club de Mestalla tiene presupuestados ingresar para cuadrar la caja. Ese continúa siendo, según se explica desde el Valencia, el escenario ideal respecto a Cancelo. Pero en estos momentos se contemplan otras opciones, incluida la vuelta del luso, puesto que el Inter de Milán ha visto cómo sus opciones de llegar a Champions disminuían considerablemente tras perder contra la Juve por 2-3. Si el equipo de Luciano Spalletti no se mete en la Liga de Campeones (ahora es quinto, a cuatro puntos de la Lazio a falta de tres partidos) será casi imposible que el Inter pague los 35 millones de euros -aproximadamente- de la opción de compra existente sobre Cancelo.

Volver a contar con el luso supone, en primer lugar, un salto cualitativo de cara a una temporada en la que el Valencia hará frente a tres competiciones incluida la Champions. Cancelo (23 años) es internacional, un futbolista con grandes condiciones a nivel ofensivo y que en Italia está dando la talla en labores defensivas a las órdenes de Spalletti. Si la dirección deportiva se encontrara con Cancelo, el pretendido 'fichaje' de un lateral derecho estaría cerrado. Al portugués le costó arrancar en el Calcio, pero ha sido indiscutible en el Inter durante los últimos meses.

La segunda consecuencia más relevante sería que el Valencia estaría obligado a replantear su posición en el mercado y escoger a uno o más futbolistas que asumieran el papel de Cancelo y salieran traspasados por esa necesidad económica. Ahí se complica el asunto para el club blanquinegro puesto que crecen las piezas sensibles de salir traspasadas, incluida alguna que en estos momentos tiene más o menos clara su continuidad.

El Valencia tampoco descarta una tercera vía: el traspaso de Cancelo a un club que no sea el Inter. De hecho, en 'La Gazzetto dello Sport' apuntaban ayer a que tanto el Real Madrid como la Juventus están al acecho por si finalmente el Inter no quiere o no puede pagar al Valencia para quedarse en propiedad a Joao Cancelo.

Parejo, a final de curso

En el capítulo de renovaciones, la de Dani Parejo es prioritaria para el Valencia. En el club dan por hecho que se sentarán con los representantes del madrileño en cuanto finalice la Liga para cerrar un nuevo contrato. Parejo renovó en su momento hasta 2020 y percibe 2,5 millones netos por temporada.