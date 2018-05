«Si fuera el Valencia no dejaría escapar a Bakkali fácilmente» Lunes, 21 mayo 2018, 00:04

Clarence Seedorf recomendó a su colega Marcelino que recupere a uno de sus cedidos para la próxima temporada: «Si fuera el Valencia no dejaría escapar a Bakkali fácilmente. Cuando yo llegué a Coruña el jugador estuvo lesionado, pero luego ha rendido adecuadamente. Tiene 22 años, es joven, necesita entrenamientos y ser guiado. El talento no es fácil de encontrar en el fútbol. Es un chico que le gusta trabajar si tú le das», comentó el entrenador del Deportivo, que indicó que todavía no sabe si entrenará al equipo en Segunda la próxima temporada, aunque agradece al Deportivo y a su presidente la confianza que depositaron en él.