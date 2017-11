Fútbol | Valencia CF Sin Gabriel Paulista ni Jaume y a la espera de Zaza 00:25 Entrenamiento de hoy del Valencia CF. / LP Hoy Marcelino ha contado con un buen puñado de futbolistas del Mestalla, entre los que se encontraba Hugo Guillamón JUAN CARLOS VALLDECABRES Valencia Martes, 14 noviembre 2017, 11:20

Gabriel Paulista vuelve a estar un día más sin entrenar con sus compañeros. El central ya no se ejercitó en la sesión del lunes y esta mañana tampoco ha salido al césped por culpa de ese resfriado que le mantiene entre algodones. La novedad en el entrenamiento de este martes es que a la ausencia del central se la ha unido la de Jaume, también por las mismas causas. No obstante, no parece que eso les vaya a impedir estar listos para la cita del domingo de Barcelona contra el Espanyol.

El Valencia mientras tanto está a la espera de que llegue esta tarde Simone Zaza para concretar con más exactitud si los problemas de la rodilla izquierda del delantero italiano le van a impedir o no particpar esta próxima jornada.

Hoy Marcelino ha contado con un buen puñado de futbolistas del Mestalla, entre los que se encontraba Hugo Guillamón, para completar el grupos, ante la ausencia de los internacionales.