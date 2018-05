Valencia y Ayuntamiento se citan hoy tras el anuncio de la visita al nuevo estadio Aspecto del nuevo estadio. / Jesús Signes La reunión, de carácter técnico, se celebrara en el Consistorio y no a pie de obra como se comunicó el lunes sin que el club lo supiera R. D. Miércoles, 2 mayo 2018, 01:08

Dicen que no hay motivo para alarmarse ni para pensar que se han tensado las relaciones, pero desde luego al Valencia le pilló por sorpresa que el Ayuntamiento anunciara por su cuenta y riesgo que este miércoles técnicos municipales y dos concejales iban a visitar las obras del nuevo Mestalla, cuando en realidad la reunión con el club, que estaba prevista y que se hará a primera hora de esta mañana, era de índole muy técnico sin la necesidad de estar a pie de obra. Por eso la cita tendrá lugar en el propio Consistorio. Desde la entidad valencianista se hace hincapié en el paso en falso del Ayuntamiento, que anunció que este encuentro enfocado para activar la Actuación Territorial Estratégica iba a provocar que se abrieran las puertas del nuevo Mestalla. No será así porque las vallas, nueve años después de que saliera el último obrero, seguirán cerrando el recinto.

Lo que se va a tratar hoy es un paso más en los trámites que se realizan para conceder la oportuna licencia de obras. El Valencia es el primero interesado en no salirse del guión de la ATE pero, en cambio, sí se encuentra en una incómoda situación porque los plazos exigidos le provocan cierto estrés. Lim sorteó, cuando compró las acciones, la obligación de dejar listo el estadio para 2019 pero el compromiso no puede estirarse más allá de 2021. Es ahí donde a Meriton le surgen los inconvenientes, porque pese a las conversaciones que se tienen con diferentes consultoras, la reanudación de las obras exige tener en previsión unos 100 millones de euros como mínimo, que es el coste que hará falta para terminar unas obras que no estarán para el Centenario.