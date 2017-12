Las incógnitas del fichaje de Guedes Guedes se dispone a chutar el balón en un entrenamiento. / i. marsilla A la espera de ver en qué queda la negociación que inició Lim, desde Málaga pierde fuerza la llegada de Sandro al querer el Everton la venta antes que la cesión En Francia se da por cerrado el acuerdo con el PSG por 35 millones pero en el club de Mestalla se observa con recelo Jueves, 21 diciembre 2017, 00:31

valencia. Hace mes y medio que Gonçalo Guedes dijo, por primera vez y públicamente, que le gustaría quedarse en Valencia y han pasado tres semanas desde que -teóricamente- Peter Lim hablara en París de este asunto con Nasser Al-Khelaifi. Ayer, a seis meses vista y sin saber todavía si el Valencia entrará en Champions, un diario de peso como L'Equipe daba por cerrada la operación anunciando que el club de Mestalla y el PSG ya habían llegado a un acuerdo para la compraventa definitiva y a partir de junio del atacante portugués, a cambio de 35 millones de euros.

La noticia causó cierto impacto en el Valencia y sobre todo en la afición, entregada por completo al extremo luso, aunque ya desde primera hora el club de Mestalla se esforzó en apaciguar y rebajar toda la efervescencia de este asunto. Llegó incluso a calificar en privado como «cuento» el anuncio de esta contratación por parte del diario francés. Horas después, curiosamente, se supo que el Málaga daba poco menos que por perdido a Sandro por el interés del Everton en la venta y no en la cesión, situación que también afecta al Valencia, todavía más perjudicado por la alta ficha del delantero.

De cualquier manera y más en concreto sobre lo que afecta a Guedes, es bastante arriesgado pensar que en diciembre se ha podido zanjar un asunto de esta envergadura, más aún sin saber si el equipo de Marcelino podrá entrar en zona Champions lo que aseguraría unos ingresos en torno a los 30 millones. Hay que tener en cuenta que si algo ha dicho el Valencia incluso a sus propios accionistas en la última Junta es que en el balance se recoge la obligación de vender a algún futbolista de los de 'renombre' el verano que viene hasta alcanzar un pellizco de 45 millones de euros.

Lógicamente hace falta dinero. La situación financiera blanquinegra no es muy sobrada que digamos. Una lástima porque pensar que se puede fichar a Guedes por esos 35 millones equivale a decir que el PSG va a obtener un exiguo beneficio por su venta, ya que a Benfica lo compró hace menos de un año casi por esa cantidad. En realidad, y según informó el propio club portugués -porque tienen obligación de ello al cotizar en Bolsa-, Benfica se llevó 30 millones de euros reservándose otros 7 adicionales en el caso de que se diera un futuro traspaso del futbolista -representado por Jorge Mendes-, y cuyo contrato expira en el conjunto parisino en junio de 2021. Según la información del rotativo francés, el PSG ya habría llegado a un acuerdo también con Benfica para no tener que pagar esos 7 millones de euros.

Observando con cierta perspectiva todo lo que envuelve a la situación general del PSG, hay que tener en cuenta que la UEFA se ha puesto a indagar todo lo que afecta al estado financiero del conjunto francés. Nada más cerrarse el mercado de fichajes el pasado verano, desde la UEFA se anunció la puesta en marcha de una investigación «formal» al PSG en el marco del 'fair play' financiero. Quería el citado organismo analizar «la conformidad del club con la exigencia del equilibrio financiero, en particular tras su reciente actividad de fichajes». Y es que, pagar al Barcelona 222 millones de euros por Neymar y pactar la futura compra al Mónaco de Kylian Mbappé, por 180 millones de euros hizo saltar todas las alarmas. «En los próximos meses, la Cámara de Investigación del organismo de control financiero de los clubes de la UEFA se reunirá regularmente para evaluar cuidadosamente toda la documentación relativa a este asunto», llegó a expresar la UEFA en un comunicado.

El PSG, de hecho, ya había sido sancionado hace un par de años por su situación económica. Por lo tanto, la interpretación que se puede manejar y que traslada de manera privada el Valencia es que ahora al PSG no le queda otro remedio que pacificar en la medida de lo posible su relación con la UEFA. De ahí se puede interpretar el interés en filtrar la hipotética venta de uno de sus futbolistas. Un gesto que espera sea tenido en cuenta por el organismo que preside Aleksander Ceferin.

El problema añadido es que al Valencia le espera un 2018 agitado desde el punto de vista económico. Van a ser muchos los frentes a cubrir y si se llegara a confirmar la contratación del internacional portugués, se estaría hablando del fichaje más caro de la historia del club de Mestalla (Negredo y Rodrigo rondaron los 30 millones de euros, cada uno).

Los dirigentes del Valencia se han lamentado prácticamente desde que se supo que Guedes vestiría la camiseta blanquinegra, de no incluir en el contrato de cesión la opción de quedárselo en propiedad, algo que sí ocurre por ejemplo en el caso de Kondogbia. Es más, la postura que quiere adoptar el club a partir de este caso es el de no asumir futbolistas cedidos de otros equipos si no se incluye esa posibilidad de comprarlos en propiedad. Con Guedes se han dado cuenta de este inconveniente demasiado tarde.