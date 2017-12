El Valencia CF al acecho tras el fallo del líder Los jugadores del Valencia, en los compases inciales del entrenamiento en la ciudad deportiva de Paterna. / IRENE MARSILLA El conjunto blanquinegro se pondrá a dos puntos del Barcelona si consigue ganar al Getafe en el Coliseum | Andreas Pereira asume el papel de Guedes, Mina apunta a la titularidad y en la convocatoria entra Rober después de reaparecer con gol ante el Zaragoza TONI CALERO Domingo, 3 diciembre 2017, 00:26

valencia. El Barcelona estaba en modo intratable y sus perseguidores, pendientes de cuándo fallaría para poder recortar diferencias. La Liga se ve de otra manera para el Valencia, como segundo de la tabla, después de que el conjunto de Ernesto Valverde tropezara ayer, en el Camp Nou, contra el Celta. Esos dos puntos que el Barça se deja por el camino de manera inesperada son el mejor aliciente para que Marcelino y sus futbolistas afronten hoy la incómoda salida al Coliseum Alfonso Pérez. El Getafe puso en problemas a Real Madrid y Barça, machacó al Villarreal y ganó a la Real Sociedad, y a eso se aferran los de Pepe Bordalás en su intento de hincar el diente a un Valencia que rompe récords y mantiene su hueco con la quinta plaza al tiempo que intenta comprimir la distancia respecto a la primera plaza.

Marcelino garantiza que no se despista pensando en alcanzar el liderato y los rivales ya van con demasiado tiento cuando les toca verse las caras con el Valencia. Si Valverde apuntaba que los blanquinegros tenían, sin duda, el mejor contragolpe de la competición, Bordalás destaca la condición de invicto de su rival y esa velocidad jugando con espacios que causa estragos. «Tenemos que hacer un buen partido ante un rival que tiene velocidad, verticalidad y a la contra te mata», definía el entrenador alicantino.

Para la visita al gélido Coliseum (se esperan menos de 5º a la hora del encuentro), Marcelino no puede contar con su mejor especialista atacando defensas desprevenidas: Gonçalo Guedes. El último servicio del portugués lo dio ante el Barcelona y su paso por el quirófano le obligará a estar parado hasta principios de 2018. El Valencia dio el callo contra el Zaragoza sin Guedes porque la segunda unidad aprieta con fuerza y en el vestuario, al menos de momento, no existe la palabra relajación. La Liga es otra historia, pero Marcelino ya ha escogido al hombre que hará de Guedes: Andreas Pereira. El joven extremo partirá desde la izquierda con la misión de lanzar los contragolpes del Valencia y contribuir a la fluidez de un ataque en el que con total seguridad estará Rodrigo Moreno.

Hay más dudas sobre quién acompañará al hispano-brasileño. Puede hacerlo Simone Zaza, pero el italiano disputó los noventa minutos en Copa del Rey y su menisco no le obliga a parar pero sí a estar vigilante. Santi Mina apunta al once porque sus registros son demoledores (un gol cada 77 minutos) y está en un gran momento de forma. Los primeros espadas que descansaron el jueves regresan al once contra el Getafe: Neto, Montoya, Gayà, Kondogbia y Carlos Soler. Parejo sí estuvo y estará hoy también en el centro del campo. La zona más problemática para Marcelino es el eje de la zaga. Como Guedes, Murillo estará sin competir en las próximas cuatro semanas mientras que Garay no pudo recuperarse a tiempo del golpe en el costado que sufrió la semana pasada contra el Barcelona. Repetirán Vezo y Paulista. Rober Ibáñez, por su parte, entra en su primera convocatoria liguera tras su vuelta a los terrenos de juego -gol incluido- un año después de lesionarse de gravedad.

El Getafe está con 16 puntos en una fase de la temporada clave porque pronto empezará a enfrentarse a equipos de 'su' Liga. Bordalás ha fiado el peso del equipo a Markel Bergara y la responsabilidad goleadora recae en dos viejos rockeros como Jorge Molina y Ángel Rodríguez. Entre ambos han sumado diez tantos de los 19 que el Getafe acumula en Liga. Cala y Antunes no estarán hoy por lesión.