Fútbol | Valencia CF Uría: «Se habla de más jugadores además de Vietto, pero es el club el que trabaja en estos temas» Uría charla con Zaza, en un entrenamiento de la semana pasada. / Efe El técnico afronta su tercer partido en el banquillo y asegura que está centrado en la Copa L. M. Valencia Martes, 2 enero 2018, 18:24

Rubén Uría hará de Marcelino en el Valencia CF por tercera vez esta temporada. En esta ocasión se debe a que el primer técnico blanquinegro todavía está recuperándose del accidente que tuvo tras el partido frente al Villarreal antes de iniciar las vacaciones. “Va evolucionando del susto tan grande que se llevó, esperemos que en las próximas jornadas ya se incorpore y empiece la rutina. Hablamos todos los días un par de veces y ya se encuentra mejor”, ha comentado respecto al estado de Marcelino.

Para Uría, el hecho de estar de primer entrenador no es algo relevante: “El once de mañana por ejemplo depende de mí porque él no ha estado, pero siempre conversando con él y valorando todo. Digamos que me asesora. Llevo toda la temporada de segundo y no tiene más, es anecdótico que no pueda estar porque las pautas y consignas son las mismas”.

Mañana el Valencia afrontará ante la UD Las Palmas el primer partido de una competición en la que el equipo y el propio técnico asegura tener muchas esperanzas. Y todos están convencidos de que pueden llegar lejos pese a la acumulación de encuentros: “Nuestra intención, ganas e ilusión es avanzar en Copa. Vamos a ir paso a paso, mañana tenemos una convocatoria con un equipo capacitado para lograr un gran resultado, en el futuro no sabemos cómo llegaremos a los partidos pero en principio seguramente que sí que estamos capacitados para avanzar en ambas competiciones”.

Uría ha anunciado que Jaume Doménech jugará de inicio en primer lugar porque así lo habían decidido y que además “por motivos personales puede ser que Neto no viaje a Gran Canaria. No estará Carlos Soler quien continúa “recuperándose del esguince”: “Seguramente se reincorporará en breve, estamos pendientes de la evolución, es algo más médico que deportivo”. Las únicas dudas que tiene Uría son las de Gayà y Kondogbia quienes ayer no participaron en el entrenamiento: “El primero atraviesa un proceso gripal y a Kondogbia se le hicieron pruebas, vamos a ver en qué condiciones están y después de la sesión veremos si podemos contar con ellos o no”.

Uría ni desmintió ni confirmó la posible llegada de Vietto al Valencia: “Te puedo contar poco porque nosotros estamos centrados en el partido de mañana en una competición en la que estamos ilusionados, se habla de más jugadores pero es el club el que trabaja en este tema”.