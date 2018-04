Tres candidatos y un subcampeón Garay arrebata el balón a Diego Costa durante el Atlético-Valencia. / EFE/Rodrigo Jiménez Los rojiblancos tienen el calendario más sencillo en esta recta final pero están obligados a guardar fuerzas para Europa, como el Real Madrid | El Valencia inicia la pelea con una desventaja de tres puntos más el golaveraje respecto al Atlético de Madrid T. C. VALENCIA. Martes, 10 abril 2018, 00:51

Marcelino no hizo corto. Después de ganar al Espanyol, se sentó en la sala de prensa de Mestalla y calificó la temporada del Valencia de milagrosa. «Si nos hubieran dicho en septiembre que íbamos a estar con 65 puntos -récord personal del asturiano- en la jornada 31 y por delante del Real Madrid, no lo hubiéramos creído», argumentaba el asturiano, que de momento sólo habla de Champions, de zanjar el objetivo cuanto antes para perseguir otras metas con toda la tranquilidad del mundo. «Sí me hace ilusión ser segundo, pero aún más que el puesto, quiero que seamos ambiciosos y queramos ganar siempre. Si somos segundos, mejor. Y terceros, también. Y si somos cuartos es impresionante», apostilló. Acabar como subcampeón sería un auténtico bombazo para un Valencia que ha sido duodécimo en las dos Ligas anteriores y lleva catorce años, desde el título de la 2003-2004, sin estar entre los dos primeros de la clasificación.

Lo cierto es que la última jornada fue redonda para los intereses del Valencia, o al menos según lo que deseaba el entrenador. El partido entre dos rivales directos acabó en tablas y el conjunto blanquinegro ganó, así que la lucha por el subcampeonato está abierta de cara a estas últimas siete jornadas de Liga. El Valencia afronta el apretón final absolutamente lanzado porque es el mejor equipo de la competición desde marzo. Son cinco partidos sin fallo (quince puntos) con nueve goles a favor y sólo uno en contra. El Real Madrid sí que ha aguantado el tirón valencianista y ha sumado 13 puntos, pero el Atlético se quedó en 7.

A los rojiblancos les ha pesado la falta de efectivos en su plantilla después de un mercado de invierno en el que permitió la salida de futbolistas importantes pese al riesgo de llegar fundido al tramo final. La gran ventaja del Valencia respecto al Atlético y el Real Madrid se fundamenta en el aspecto físico, puesto que los dos equipos de la capital siguen vivos en competición europea y, por los resultados de sus respectivos encuentros de ida de cuartos de final, parece que al menos jugarán tres choques más.

El calendario más difícil, eso sí, lo tiene el Valencia. Empezando por el Camp Nou, los blanquinegros tienen otras dos salidas complicadas contra el Celta, Villarreal y Girona. El del Real Madrid tampoco es que se pueda tildar de sencillo. El conjunto de Zidane tiene tres encuentros asequibles en el Bernabéu pero algunas sus visitas también son complejas: Sevilla, Barcelona y Villarreal -que está peleando por entrar en Europa- para la última jornada. El Atlético, por su parte, sólo tendrá un rival (Betis) metido entre los ocho primeros de la Liga.