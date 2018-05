Tanteo a Thorgan Hazard para la banda izquierda Hazard, en un partido de la presente temporada. / EFE/EPA El Valencia se reúne con los agentes del futbolista belga T. CALERO VALENCIA. Jueves, 31 mayo 2018, 00:23

Antes de que Mateo Alemany y Pablo Longoria se marcharan a Singapur para pasar revista con Peter Lim, ambos hicieron hueco y se reunieron con el padre y los representantes de Thorgan Hazard. El mercado se mueve y, aunque es pronto para concretar operaciones, lo cierto es que el Valencia quiere tener diversas opciones avanzadas para solventar de buen grado los giros que vaya produciendo la ventana de fichajes. Thorgan Hazard, hermano de Eden, la estrella del Chelsea, está en la agenda de Longoria para reforzar la banda izquierda valencianista de cara a la próxima temporada.

El encuentro se produjo el martes, fue desvelado ayer por la Cadena Ser y sirvió para que el entorno de Thorgan Hazard supiera de las intenciones del Valencia respecto al jugador. La primera opción del club de Mestalla pasa por volver a contar con Gonçalo Guedes como extremo zurdo, pero esa posibilidad es muy complicada y Hazard aparece en lo alto de las preferencias del tándem Longoria-Marcelino. En las oficinas de la sede del Valencia estuvieron el padre del futbolista, así como su agente y Álvaro Domínguez, exfutbolista que continúa ligado al fútbol en el mundo de la representación. Domínguez, por cierto, fue compañero de Thorgan Hazard en el Borussia Mönchengladbach durante un año y medio. Internacional belga, Hazard (25 años) entró en la lista para el Mundial de Rusia aunque aún tendrá que pasar un último corte el 4 de junio puesto que Roberto Martínez, su seleccionador, metió a 28 futbolistas en una primera convocatoria.

Thorgan Hazard llegó al Borussia Mönchengladbach con 22 años y ha ido creciendo en la Bundesliga hasta convertirse en uno de los jugadores más desequilibrantes del campeonato alemán. Extremo puro que actúa por la izquierda pero también se desenvuelve por la derecha, el belga ha disputado un total de 37 partidos este curso con un interesante bagaje de 11 goles y 9 asistencias. Con un valor de mercado de veinte millones de euros, Hazard tiene contrato en vigor con el Borussia Mönchengladbach, aunque le atrae el salto a la Liga, a un club que jugará Champions la próxima temporada y ha regresado al sitio que le corresponde.

Hazard encaja por juventud y talento y en ese sentido es de un perfil similar a Guedes, su principal 'rival' por un puesto en el Valencia. El club de Mestalla no va a tirar la toalla con el portugués, pero es consciente de que debe ir haciendo camino porque la decisión está en manos del Paris Saint Germain. Guedes ofreció ayer una rueda de prensa desde la concentración de Portugal y pidió paciencia respecto a su futuro. «Estoy concentrado con la selección, no es el momento de hablar de clubes», contestó Guedes a la pregunta sobre qué hará la próxima temporada. El Valencia cuenta con la intención del luso de continuar, pero el PSG no tiene prisa para decidir si mantiene a Guedes, prorroga la cesión en el Valencia o apuesta por venderlo al club que más dinero ponga sobre la mesa.

Tampoco el futuro de Rodrigo está claro pese a la insistencia del delantero. «Mi idea es la de seguir en el Valencia. Hicimos una grandísima temporada tras unos años complicados y tenemos un reto importante con la Champions. Me siento un jugador importante, estoy contento allí. Lo llevo diciendo meses y me mantengo en esta línea», aseguró el ariete, que destacó el papel de Marcelino en su regreso al éxito. En el Valencia fue Alemany quien le puso precio a Rodrigo (los 120 millones de la cláusula), pero nadie se atreve a garantizar que el delantero no salga por menos dinero ya que el club necesita ingresar 45 millones antes del 30 de junio.