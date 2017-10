Sólo el Valencia aguanta al Barça Zaza, Andreas, Rodrigo y Soler celebran el segundo tanto del Valencia. / AFP PHOTO/ANDER GILLENEA El equipo mantiene el mejor arranque de la historia y tiene la opción el sábado de enlazar ocho triunfos seguidos como en 2004 J. CARLOS VALLDECABRES Lunes, 30 octubre 2017, 00:56

valencia. El Valencia empieza a acostumbrarse a acumular cada semana todo tipo de registros, a cual de ellos más placentero. Desde el mejor Valencia de la historia (con esos 24 de 30 puntos posibles que se llevan ahora) hasta el arranque más goleador como visitante (14 goles en 5 partidos, dos dianas más que en la temporada 1943-44 en la que, por cierto, el equipo acabó como campeón de Liga, segundo fue el Atlético de Madrid).

De cualquier manera, lo verdaderamente sustancial, además de los adjetivos que se acumulan, es la conclusión que se extrae si se echa un vistazo a la clasificación. Y más, sobre todo, tras lo que ocurrió ayer en Girona. La derrota del Real Madrid tiene un efecto directo en la inmejorable situación por la que atraviesa el equipo de Marcelino.

El sábado llegó a encabezar por unas horas el Valencia la clasificación (algo que no ocurre desde la jornada 5 de la temporada 2014-15), pero lo importante es que este domingo terminaron los valencianistas más 'segundos' todavía. No es que ese puesto peligrara tras esta jornada 10, pero que el Real Madrid saliera de vacío de su visita a Girona permite de alguna manera abrir un tímido margen de puntos respecto a los madridistas (4 puntos), colchón que no existía en las dos jornadas anteriores. De hecho, el Valencia se puso segundo en la jornada 8 y tenía un punto de ventaja respecto al tercero y dos con el quinto. En la jornada 9, la situación se mantuvo con el tercero (un punto) pero se estiró hasta los 4 puntos en la comparativa con el quinto (era el Leganés). Esta décima jornada ha resultado redonda: a los 4 de ventaja con el Real Madrid hay que añadir los 5 con el quinto.

Si destacado es que el Valencia sea el único que resiste el ritmo que imprime el Barça, casi más importante es abrir brecha poco a poco con el quinto, porque a largo plazo lo que hay que pensar es en conseguir plaza para la Champions, deseo que tiene una recompensa bastante jugosa: 30 millones de euros.

Soportar hasta el final del campeonato este ritmo de puntos supondría llegar tras esa jornada 38 a los 91 puntos, cifra impensable y que hasta ahora sólo ha estado a la altura de las posibilidades de equipos como Real Madrid y Barcelona. De hecho, en aquella campaña 2014-15 en la que el Valencia de Nuno llegó a su récord de puntuación con 77 puntos, el Barça fue campeón con 94 y el Real Madrid terminó segundo con 92.

¿Dónde está el techo del equipo que prepara Marcelino? Con 2,4 puntos sumados de media por encuentro, desde luego las perspectivas de futuro que se presentan son inmejorables. Más aún todavía si este próximo sábado en Mestalla, se le gana al Leganés. Se llegaría entonces a esos 8 triunfos consecutivos (7 de Liga y 8 de Copa), algo que no experimenta el conjunto valencianista desde abril de 2004.

Todo lo que está ocurriendo está sorprendiendo no sólo al aficionado más optimista sino incluso al mismo Marcelino, que sabía que tenía un inicio de Liga complicado pero que sabe que ahora el calendario se suaviza de alguna manera. Tras la visita del Leganés llegará el parón, luego hay que ir a campo del Espanyol y prepararse para ese cara a cara con el Barça.