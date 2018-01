Sólo Mestalla puede con el doble salto mortal Los jugadores del Valencia en Paterna durante un entrenamiento de esta semana a las órdenes del preparador físico. / DAMIÁN TORRES El TAD tumba el último recurso para salvar a Vezo y Coquelin tendrá que jugar como central, mientras que Zidane pierde por lesión a Isco y a Sergio Ramos JUAN CARLOS VALLDECABRES Sábado, 27 enero 2018, 01:02

Valencia Mestalla va a tener que demostrar tanto esta tarde como el jueves día 8 de febrero si de verdad es un estadio capaz de meter goles. Con el Valencia casi agotado físicamente, y con la obligación de Marcelino de parchear el centro de su defensa y evitar que el grupo entre en un estado catatónico, al Valencia le espera en doce días un vía crucis tan excepcional que nadie quiere perdérselo. Hay que tomar aliento hasta para leerlo: hoy el Real Madrid; el jueves el primer cara a cara de semifinales (21.30 horas T-5, Camp Nou) contra el Barça; el domingo siguiente la visita al Wanda para discutirle al Atlético la segunda plaza de la Liga, y el siguiente jueves en Mestalla (21.30 horas T-5) la resolución con los barcelonistas para saber quién juega en abril la final de Copa (se cumple el X aniversario del título de 2008).

Si se observa con cierta perspectiva este apasionante reto, no hay ninguna duda a la hora de señalar que el sobreesfuerzo al que van a ser sometidos los jugadores de Marcelino va a ser mayúsculo. Esta tarde, por ejemplo, al técnico no le queda otro remedio que improvisar a Coquelin como central después de que ayer el TAD tumbara el último recurso para salvar a Vezo. Si a eso se le añaden las dos horas de exigente fútbol de Vitoria que llevan en sus piernas los futbolistas y que el rival de hoy se presenta con 9 de los 11 jugadores frescos... es para reclamar como bien hizo Parejo el aliento de la grada. Es verdad que el Madrid, a cinco puntos, llega atacado por una profunda crisis y que se han caído a última hora por lesión Sergio Ramos e Isco, pero es incuestionable que comparando el once madridista que jugará hoy al que fue ridiculizado por el Leganés en Copa, tan sólo repiten Nacho y Benzema. De los otros nueve, sólo Carvajal (22') y Modric (21') jugaron algunos minutos el miércoles. Zidane se atrevió a priorizar la Liga y a Marcelino no le queda otro remedio que afinar en las rotaciones. Por eso es casi imposible acertar la alineación de hoy, en la que pueden incluso bailar piezas de tanto valor como Kondogbia o el mismo Guedes, pensando en clave copera. Hay 19 convocados, con la novedad de Carlos Soler.

Nadie en el Valencia duda que la mano de Guillermo Amor (fue quien cogió la segunda bola en el sorteo) no estuvo 'bendecida'. Todos querían al Leganés (se la jugará con el Sevilla, primero en campo madrileño) pero al menos en lo que al Valencia se refiere la vuelta será en casa. «El Barça es el favorito», confesaba Gayà, que como Voro hizo hincapié en la importancia de la vuelta en el 'infierno' de Mestalla.