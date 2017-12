Simeone convence al argentino Lautaro

El Valencia tenía una opción sobre Lautaro Martínez, el delantero de Racing Club , pero es el Atlético de Madrid el que parece que se lo va a llevar al final en enero. De hecho, el jugador reveló que lo llamó Diego Simeone para hablarle de los «proyectos» del equipo. «Él me llamó pero no tuvimos el contacto ese, de calentarme la oreja (intentar convencerme) ni nada de eso. Me habló de los proyectos que tenía, de que decidió quedarse en el Atlético y las expectativas».