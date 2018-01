Ernesto Valverde destacó ayer la importancia de la eliminatoria contra el Valencia al afirmar que en una semifinal «te la tienes que jugar» por la posibilidad de conseguir el pase a una final de Copa. El exentrenador del Valencia elogió al conjunto de Marcelino a pesar de los resultados irregulares que ha cosechado en las últimas semanas. «Veo al Valencia parecido al del día de la Liga. Entonces estaban inmersos en una racha de ganar muchos partidos, ahora puede que hayan acusado tanto partido, pero le veo con el mismo potencial. Ante el Real Madrid fue un 1-4, pero hubo muchas fases del partido que tuvieron opciones de empatar», puntualizó el extremeño.

El técnico subrayó que el Valencia es «un rival duro, que está haciendo una gran temporada», por lo que, según su opinión, será «fundamental sacar un buen resultado» en el Camp Nou porque «en casa es un equipo fuerte». De esta manera, Valverde plantea el partido de hoy «como si fuera un partido de Liga», si bien matizó que en un partido de ida «siempre se puede especular» un poco más.

No obstante, tiene claro Valverde que en una semifinal no hay tiempo para cálculos: «Cuando estás en una semifinal te la tienes que jugar. Es una oportunidad de llegar a una final y debemos intentarlo todo porque no ocurre todos los días». Según Valverde, una de las claves residirá en controlar el contraataque del Valencia. «Tiene laterales largos que siempre buscan el dos contra uno. El Atlético y el Real Madrid hacen lo mismo y en los grandes los laterales son fundamentales», analizó.