«El segundo penalti no es y el de Parejo es claro», dice Alemany Domingo, 28 enero 2018, 01:02

El director general del Valencia, Mateo Alemany, alzó ayer la voz contra el arbitraje de Estrada Fernández. «Llevamos unas semanas que no tenemos suerte (con los arbitrajes). El primero sí que me parece penalti, el segundo no. Y hay uno clarísimo a Parejo. El de Gayà no he visto la repeticion. La verdad es que no estamos teniendo suerte». Realizó estas declaraciones en caliente, en los micrófonos de beIN sports, pero con el objetivo de alzar la voz ante el colectivo arbitral, como ya hizo Marcelino al advertir de que estaba en el punto de mira de los colegiados.