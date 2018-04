Santi Mina no perdona en su vuelta a casa Mina, abrazado por sus compañeros, pide disculpas tras marcar el 0-1 en Balaídos. / EFE/Salvador Sas «Jugar en el Valencia es un sueño para todos los niños, cada vez que salgo intento dar lo mejor», asegura el vigués, que pidió disculpas a Balaídos El gallego llega a 12 goles en Liga y suma 15 esta temporada TONI CALERO VALENCIA. Domingo, 22 abril 2018, 01:06

A Rodrigo le hizo falta muy poco para incendiar Mestalla contra el Getafe. Pasaron nueve minutos desde que saltó al césped hasta cargar la zurda para marcarle a Guaita. La remontada no se dio, pero el valencianismo, al menos, vibró viendo a un Rodrigo de ritmo rápido y demoledor de cara a portería. Balaídos se presentaba como otra gran oportunidad para él: con el brazalete de capitán y en plena racha, podía recortarle a Iago Aspas (lesionado) en la lucha por ser el mejor goleador español. Pero el '19' se quedó seco en Vigo. Nada. Los centros del protagonista Guedes no le encontraron, él no consiguió generarse ninguna y la pelea con Aspas sigue igual, veinte para el de Moaña, dieciséis para el valencianista.

Ausentes los referentes del gol, los secundarios alzaron la voz. Primero Santi Mina, envolviendo a la perfección la asistencia de Guedes. La suya fue una pelota decidida e imposible para Sergio. Luego Maxi Gómez, que justificaría su gran talento para el juego aéreo. El envío de Wass no era tal cosa, más bien un golpeo aventurero, a ver qué ocurría, pero la cazó Maxi. 21 añitos tiene el gigante uruguayo, debutante en la Liga, y lleva quince goles, ocho de ellos de cabeza.

A uno y a otro se les acumulan las estadísticas que despiertan a casi cualquier director deportivo. Mina se había salido del radar con dos temporadas muy discretas en el Valencia. La juventud (19 años) y el precio (diez millones de euros) pesaban demasiado en la cabeza del vigués. Marcelino fue dándole cancha paulatinamente cuando Simone Zaza bajó su tremendo promedio. Mina pasó de tercera opción a disputarle de tú a tú el puesto al italiano. Y, de no haber sido por la lesión que le frenó tres partidos, puede que el gallego disfrutara de unos números todavía mejores. Mina alcanzó ayer la docena de goles en Liga y acumula 15 esta temporada contando los tres de la Copa del Rey.

Con Iago Aspas lesionado y Rodrigo sin suerte, Mina y Maxi Gómez asumieron la responsabilidad de gol «Pese a mis 22 años, me encuentro más maduro. Es mi mejor temporada», explica Santi Mina

«Es un orgullo. Jugar en el Valencia es un sueño para todos los niños pequeños y siempre digo que cada vez que salgo al césped intento dar lo mejor», decía Mina tras el encuentro todavía en el interior del estadio de Balaídos. Ese campo que le pitó cuando fue sustituido y al que el valencianista asegura guardar «un profundo respeto». Es por ello que levantó los brazos pidiendo disculpas en cuanto vio que el balón entraba en la portería. «Fue por el respeto que le tengo a mis excompañeros y a la afición que me vio crecer. Ahí demuestro lo que siento yo por el Celta», explicó el delantero.

Mina marca un gol cada 116 minutos y ayer igualó la cifra de Zaza en Liga. Los dos, inseparables desde que el italiano aterrizara en Valencia en diciembre de 2016, tienen cuatro partidos por delante para ver quien consigue más tantos. En eso consiste el oficio de delantero. Las estadísticas dicen que Zaza ha ido claramente a menos (lleva dos goles en los últimos cuatro meses) mientras que Mina goza de una línea ascendente, puesto que en ese tiempo ha firmado ocho tantos. «Es mi mejor temporada. Pese a mis 22 años me encuentro más maduro, me desenvuelvo mejor, aprovecho cada oportunidad y lo estoy disfrutando», reconocía el gallego, que finaliza contrato en 2021 y ha adquirido un valor de mercado de veinte millones de euros. En estos momentos, Mina vale el doble de lo que en su momento pagó el Valencia.

La política de rotaciones de Marcelino invita a pensar que Zaza regresará al once contra el Eibar aunque habrá que esperar a cómo se desarrollan esas molestias musculares del italiano. En ese partido, por cierto, quiere Mina «certificar el pase a la Champions», una competición en la que el gallego jugó cuatro partidos en la 2015-2016 y no pudo celebrar ningún gol.