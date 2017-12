Sandro sólo llegará si reduce drásticamente su sueldo El Valencia se lanza a por el delantero, a quien también pretende el Málaga, donde Míchel asegura que ya ha hablado con él T. CALERO Sábado, 16 diciembre 2017, 00:12

valencia. Sandro Ramírez encaja dentro de la política de fichajes que el Valencia quiere implantar de cara al mercado de invierno. El canario es joven (22 años), hizo un buen papel en la Liga y de llegar, lo haría con un contrato largo o bien cedido hasta junio y una opción de compra. El club no tiene problemas en reconocer que Sandro es el objetivo número uno para reforzar la delantera del Valencia. El problema es el salario del jugador -cobra unos cinco millones de euros netos en el Everton- , que debería hacer un gran esfuerzo para cumplir su objetivo de abandonar la Premier para volver al fútbol español.

Los contactos entre el Valencia y el agente de Sandro se iniciaron hace algunas semanas. También el Málaga quiere al jugador. «Estamos esperando un par de regalos más. He hablado con Sandro y por el jugador no va a ser», dijo ayer Míchel, técnico de los andaluces. Según las palabras del madrileño, el Valencia tendría que pelear con el Málaga por el fichaje de Sandro, pero ambos clubes necesitan lo mismo: un guiño del futbolista. Y no cualquier guiño.

Sandro debería rebajar de forma drástica su salario para que se concretara la operación. Aún rebajando sus emolumentos al cincuenta por cien, el ariete seguiría siendo uno de los mejores pagados de la plantilla del Valencia.

El Everton no debe representar un gran problema. Los ingleses pagaron seis millones por él, pero la adaptación de Sandro al club y la ciudad está siendo un suplicio. El Everton le abriría la puerta en invierno puesto que el jugador no cuenta con oportunidades pese a que firmó un contrato hasta 2021.

Ni Alemany ni Marcelino hablan de nombres propios e insisten en que sólo llegarán futbolistas si mejoran la plantilla. Hay posiciones, sin embargo, con ciertas necesidades, como la delantera, el centro del campo y el lateral derecho. Respecto al carril del '2', peina el mercado el club en busca de un competidor para Montoya y Vidal. En Italia aseguran que Cancelo quiere regresar aunque tiene contrato con el Inter hasta junio.