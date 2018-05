Salvados del frenesí del banquillo Marcelino, Paco López y Javi Castillo / efe Los entrenadores de los equipos valencianos ya tienen garantizada su continuidad PEDRO CAMPOS VALENCIA. Viernes, 11 mayo 2018, 01:11

Llega la época más loca del fútbol. Rumores y más rumores sobre fichajes de jugadores. Desde ya hasta el final del verano. Pero los cambios no solo se verán en el verde, también en los banquillos. Hasta siete clubes están pendientes de saber quién será su entrenador la próxima temporada. De este frenesí por acertar con el ocupante de la parcela técnica del equipo ya se han salvado los tres equipos valencianos de la competición doméstica.

Marcelino tiene claro que seguirá. El equipo ha vuelto a la Liga de Campeones y ha mostrado sobre el césped la dignidad perdida con los inventos de Peter Lim (Neville o Ayestaran). Por fin un técnico ha devuelto la tranquilidad y la coherencia. No solo está clara su permanencia en el Valencia, también está tratándose la ampliación de contrato. En la reciente visita del dueño del club se trató el tema, aunque sin excesiva profundidad. Primero hay que cerrar la plantilla para afrontar con garantías el retorno a la aristocracia europea y después confirmar al asturiano para algunos años más. Eso, aunque el técnico, zorro viejo en esto del fútbol, ya ha advertido de que no cree que esté muchísimo tiempo en Mestalla. Los resultados mandan y un cambio de tendencia pueden truncar la relación actual de amor.

El otro que sigue es Paco López. Confirmado. El club no ha podido resistirse a los números del técnico de Silla. Desde que sustituyó a Juan Ramón López Muñiz ha sumado 22 puntos de 27 posibles y ha garantizado la permanencia del Levante. No han existido dudas sobre su capacidad y han preferido fiarse de sus conocimientos antes que embarcarse en algún experimento. Ahora, con la sustitución de Luis Helguera por Carmelo del Pozo en la secretaría técnica, el objetivo es formar un equipo con más garantías para no sufrir.

La Real Sociedad sueña con Emery y el Sevilla, si no sigue Caparrós, quiere a Pellegrini o Pablo Machín

Falta la confirmación oficial pero Javi Calleja será el entrenador del Villarreal. Ha conseguido el objetivo, que era situarse en posiciones europeas con un equipo que cada año inserta más jugadores de la cantera. Además, tiene la palabra del que manda. Sobre este aspecto, Fernando Roig fue claro hace unos días: «Es una decisión que está más o menos hablada y hecha. Javi Calleja ha hecho un buen trabajo». Sin dudas.

Pero fuera de los banquillos de la Comunitat hace frío. Caparrós lleva dos triunfos en sendos encuentros, pero en principio no seguirá. El Sevilla le tiene encomendados otros menesteres. Antonio Cordón, que será su nuevo director deportivo en sustitución de Óscar Arias, sueña con Manuel Pellegrini, con el que coincidió en el Villarreal. Pero también gusta mucho Pablo Machín, el técnico revelación de la temporada con su Girona. El entrenador quiere renovar, pero las presiones de clubes que le pretenden (además del Sevilla está el Espanyol) están dificultando que se cierre la renovación.

El Espanyol ha dejado claro que David Gallego, el técnico del filial que sustituyó a Quique Sánchez Flores, no dirigirá al equipo la temporada próxima. Desde el club periquito han asegurado que próximamente anunciarán al elegido. Quieren a Pablo Machín, pero no está resultando nada fácil su contratación.

Del Leganés se ha despedido Asier Garitano. Tomó el equipo hace cinco temporadas en Segunda División B y lo deja consolidado en Primera. Pero ansía nuevas experiencias. El nombre que más suena para sustituirlo es Jagoba Arrasate, actualmente en el Numancia y con pasado donostiarra. Justamente la Real Sociedad también está de búsqueda. El objetivo prioritario tiene nombre: Unai Emery. El exentrenador del Valencia ya ha anunciado que no seguirá en el París Saint Germain y nos blanquiazules sueñan con él.

El Athletic y el Celta tampoco están tranquilos con sus banquillos. Ayer mismo se oficializó la salida de Ziganda de San Mamés y en el club gallego en pocas fechas se anunciará que Juan Carlos Unzué no sigue. Gustan técnicos como Gareca, Almirón, Coudet u Óscar García Junyent.