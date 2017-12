Fútbol | Valencia CF Rodrigo: «Es exagerado decir que el Valencia está en crisis» Los jugadores del Valencia visitan a los niños en los hospitales LOURDES MARTÍ VALENCIA Martes, 19 diciembre 2017, 14:34

Anil Murthy y Marcelino han encabezado la visita a los niños ingresados en el Hospital La Fe de Valencia en la que Rodrigo Moreno ha tomado la palabra y ha reiterado que el equipo sigue siendo el mismo que al inicio de temporada: “Es muy exagerado decir que el Valencia está en crisis. Hemos sumado un par de derrotas en los últimos tres partidos pero éramos conscientes de que esto es la Liga, que era difícil. Los rivales a medida que pasa la competición nos tienen más respeto y todavía queda mucho”.

El delantero hispano brasileño ha hablado acerca de lo que significa para el equipo lograr los tres puntos el próximo sábado: “Es un partido muy importante. El Villarreal es un equipo que va a estar arriba a final de temporada, jugamos en casa. Va a ser importante porque así nos vamos a casa con un buen sabor antes de las vacaciones”

No ha querido Rodrigo pronunciarse sobre si el equipo necesita refuerzos en el mercado de invierno: “Es una cuestión que no es nuestra. La tiene que tratar el club y veremos si se hará o no”. El delantero ha concluido afirmando que no cree que España se quede sin participar en el Mundial. La delegación del Valencia ha estado encabezada por Simone Zaza, Kondogbia, Maksimovic, Santi Mina, Gabriel Paulista y Pereira entre otros. Además les ha acompañado el delegado, Paco Camarasa. Otra representación de la plantilla ha visitado a los niños ingresados en el Hospital General, el Clínico, Pesset, La Ribera de Alzira o Gandia.