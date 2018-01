Rodrigo: «Messi es un fuera de serie pero nosotros tenemos nuestras armas» El ariete evita la polémica arbitral y se alegra de que el club haya bajado el precio de las entradas de Copa L. MARTÍ Valencia Lunes, 29 enero 2018, 20:20

Rodrigo Moreno reconoce que todavía “duele” el siete a cero que encajó el Valencia ante el Barcelona hace dos años. “Fue un resultado muy abultado, desde entonces hemos tenido partidos como ellos y hemos competido e incluso ganado”, ha afirmado el ariete quien considera que el equipo está “preparado” para luchar por hacer un buen trabajo en el Camp Nou.

Rodrigo no cree que la derrota ante el Real Madrid afecte psicológicamente al vestuario: “El resultado fue un poco engañoso y ha pasado, ahora ya pensamos en el gran partido que tenemos ante un rival fuerte, tenemos que salir allí con la idea de que no es un partido de Liga, es uno de Copa y contamos con Mestalla para confirmar la eliminatoria, prepararemos el choque con la máxima seriedad posible para llegar preparados”. En este sentido, el delantero internacional se muestra contento porque el club rectifique su decisión del precio de las entradas: "Me alegro de que se haya podido llegada a una situación mejor para todos, para nosotros es importante que el estadio esté con el equipo, que Mestalla disfrute y que hagamos que la gente se anime y está bien y me alegro mucho por esto”.

Tras la derrota ante Las Palmas, el internacional, uno de los capitanes del Valencia, afirmó que el vestuario debía volver “a la humildad del principio de temporada”, una frase que ha explicado más extensamente: “No creo que falte. Venimos de una temporada muy mala y todos llegamos con las ganas de poder demostrar lo que valíamos y eso te ayuda a unir esfuerzos y hacer lo que hicimos. Con el paso del tiempo fuimos ganando y hace que las cosas que vuelvan más complicadas. Debemos ser conscientes de que esto es muy largo y complicado”. Y echó la vista atrás hasta la temporada 14-15: “La última vez que nos clasificamos para Champions, fue batiendo el récord histórico de puntos del club, pero en la última jornada y con un gol en el último minuto ante un rival que estaba en descenso. No nos vamos a clasificar para la máxima competición europea faltando cinco jornadas para el final. Debemos ser conscientes de ello y salir al campo con la humildad suficiente para afrontar cada partido.”

Acerca de si es imposible vencer a un equipo con un delantero como Messi, Rodrigo, confía en las posiblidades del Valencia: “Messi es un fuera de serie pero nosotros tenemos nuestras armas. Está en un estado de forma impresionante. Debemos ser conscientes de a lo que nos enfrentamos. No sólo él, sino todo el Barça está a un nivel increíble. En Liga les pudimos ganar. Debemos pensar en nosotros y en hacer nuestro partido”.

El delantero hispano brasileño que se encuentra en un gran estado de forma ha evitado entrar en la polémica arbitral: “No creo que ellos vayan al partido con la intención de favorecer a nadie. Sabemos todos que es una función complicada y confiamos en todos los árbitros. Creo que no nos han perjudicado de manera intencionada, pero es verdad que una mala decisión puede condicionar mucho el trabajo de todos nosotros”.