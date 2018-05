Rodrigo, sin intención de moverse del Valencia Rodrigo presiona a Gabriel Paulista en un entrenamiento del Valencia en Paterna. / irene marsilla El delantero se centra en el nuevo proyecto de Champions TONI CALERO Viernes, 11 mayo 2018, 01:09

Rodrigo Moreno no se quiere mover del Valencia. Es el discurso que el hispano-brasileño ha mantenido en los últimos meses y es el mismo mensaje que el jugador ha trasladado a su entorno en los últimos días. «Está tranquilo y feliz», resumen sus allegados justo cuando el nombre del delantero más aparece cuando se hace referencia al mercado valencianista. Rodrigo es uno de los jugadores con más cartel de la plantilla blanquinegra y la necesidad del club de vender para cuadrar el balance sitúan al hispano-brasileño en el foco de atención para la próxima ventana de fichajes.

«Todos los años pasa lo mismo, hay que hablar de algo. No me importa. Forma parte del fútbol, pero mi idea es continuar», explicaba Rodrigo tras el encuentro de Vila-real y después de saber que el Valencia regresaba a la Champions League. Ese proyecto es uno de los principales motivos por los que Rodrigo no quiere marcharse del conjunto blanquinegro. El delantero ha cumplido su cuarta temporada en Mestalla y en ninguna ha rendido como en la actual. «He hecho una temporada fantástica», resumía Rodrigo. Y sí. El hispano-brasileño parecía tenerlo todo en contra, pero la llegada de Marcelino (como también le sucedió a Parejo) le revitalizó hasta convertirse en indiscutible para el Valencia y en un firme candidato a estar en el Mundial.

Rodrigo ha hecho 21 goles (dos de ellos con la selección) y además dando un importante paso en cuanto a liderazgo dentro del Valencia. Después de dos años horribles, el delantero no se quiere perder el regreso a la Champions porque el paso por la Liga de Campeones en la 2015-2016 fue demasiado corto. La convicción de Rodrigo es mantenerse en la plantilla, ser una referencia dentro del vestuario del próximo curso y en estos momentos está centrado en acabar lo mejor posible la Liga (quedan los partidos ante el Girona y el Deportivo) y así, darle más razones a Julen Lopetegui para ser uno de los 23 seleccionados de cara al Mundial.

El principal obstáculo para su continuidad en el Valencia es un secreto a voces: el club necesita liquidez. «No soy yo quien decide», apuntaba el hispano-brasileño, que conoce de sobra la realidad valencianista y sabe que si llega una oferta importante es muy posible que haga las maletas pese a que su contrato expira en junio de 2022 y tiene una cláusula de rescisión de 120 millones de euros. Hay dos activos principales en el Valencia para atender a esa necesidad de sacar 45 millones durante el verano: Rodrigo y Joao Cancelo. De hecho, la principal arma del Valencia para retener al hispano-brasileño sería concretar con el Inter de Milán -u otros clubes interesados- el traspaso de Cancelo.

Esa vía está en el aire porque al Inter, pese al deseo de pagar por el lateral (algo más de 35 millones de euros), se le ha complicado una clasificación para la Champions que pelará con la Lazio en las dos últimas jornadas del Scudetto. Con la venta de Cancelo en el aire, ni siquiera Marcelino puede garantizar que el Valencia no venderá a Rodrigo, uno de los pilares sobre los que se ha asentado el esquema del técnico asturiano. En ese sentido, como ocurriera el pasado verano, Marcelino ha vuelto a ponerse a disposición del club. Y más teniendo en cuenta que, además de reestructurar la plantilla, será necesario ampliarla para afrontar con más piezas de primer nivel una temporada con tres competiciones.

El Atlético, 'novia' recurrente

Uno de los clubes relacionados a Rodrigo es el Atlético de Madrid. El traspaso de Griezmann al Barcelona se por hecho (los culés pagarán 100 millones de la cláusula) y los rojiblancos necesitan cubrir esa vacante más la que deja Fernando Torres y puede que incluso Kevin Gameiro acabe marchándose. El Atlético, desde luego, es una de las entidades que por potencial económico podría presentar una suculenta oferta por Rodrigo. Cabe recordar que en el verano de 2014 ya estaba Diego Pablo Simeone en el banquillo y el Atlético intentó el fichaje de Rodrigo, entonces en el Benfica. Los rojiblancos no pudieron pelear con mucha fuerza con el Valencia porque los derechos federativos de Rodrigo eran propiedad de Peter Lim.