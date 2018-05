Rodrigo, sin intención de irse: se compra casa en Valencia Rodrigo dispara a portería durante el Valencia-Deportivo. / AFP PHOTO / JOSE JORDAN El delantero mantiene su idea de seguir y Wass, que está en la agenda, asegura que quiere continuar en la Liga y jugar la Champions T. CALERO VALENCIA. Lunes, 21 mayo 2018, 00:06

A Marcelino se le escapan muy pocos detalles y ayer tenía preparados unos cuantos. Por ejemplo, los tres futbolistas que serían sustituidos para que Mestalla les tributara un buen homenaje. A Rodrigo Moreno le tocó el turno en el minuto 66. El delantero había intentado por todos los medios despedir el curso marcando, pero no tuvo suerte de cara a portería. No importó demasiado. La grada se puso en pie para agradecer al '19' una temporada en la que por fin se ha mostrado como un futbolista diferencial. Sus 16 tantos en Liga más todos los intangibles que le convirtieron en intocable para el técnico le han devuelto al escaparate del fútbol internacional y de qué manera.

El Valencia es consciente de ello, sabe de sobra que por Rodrigo puede llegar alguna oferta irrechazable teniendo en cuenta la necesidad del club de ingresar 45 millones de euros antes del 30 de junio. Marcelino no quiere que el delantero se marche -aunque entiende la postura del club- y el propio Rodrigo tampoco tiene intención alguna de irse. Es más, después de tres años viviendo de alquiler se acaba de comprar una casa en Valencia, la que tenía Diego Alves durante su etapa como futbolista blanquinegro. No es un detalle menor aunque tampoco definitivo: Rodrigo lleva mucho tiempo en el Valencia y entiende la situación financiera del club. Él quiere jugar la Champions del Centenario, pero no asegura que lo hará.

Rodrigo es pieza clave en el capítulo de posibles salidas y Daniel Wass, uno de los jugadores que están en la agenda de la dirección deportiva encabezada por Pablo Longoria. El danés ya le ha comunicado al Celta que se quiere marchar este verano y ayer fue muy contundente con sus declaraciones. «Ahora aún tengo más hambre, quiero jugar la Champions. Llevo tres años en España, mi familia está perfectamente adaptada. Conocemos la cultura, mis hijas ya hablan muy bien el español... mi sueño es continuar jugando en la Liga», explicó Wass, de 28 años, y que rechazó la oferta de renovación del Celta.