Rodrigo hace de anfitrión de Soler en su gran día

Rodrigo Moreno ejerció ayer de anfitrión de Carlos Soler. El centrocampista valenciano vivió su gran día. Ambos compartieron el AVE en Sorolla y llegaron a Madrid para, en compañía de David Silva, sumarse a la concentración de la selección española, una circunstancia que para Rodrigo le abrirá las puertas del Mundial mientras que para Soler significará la mayor de las experiencias, puesto que aún no ha debutado con España aunque su papel ahora será para completar los entrenamientos que mande Lopetegui.

El seleccionador no deja de insistir en que la clasificación sólo concede derecho a tres partidos, los de la primera fase ante Portugal, Irán y Marruecos, pero en las caras de los presentes en Las Rozas (jugadores y aficionados que acudieron a la primera sesión de entrenamiento) se pudo ver mucha ilusión por conseguir el segundo Mundial.

El cuerpo técnico de la selección no quiere dejarse contagiar de la euforia externa y se centra en tener estudiado cada detalle del trabajo con el grupo que eligieron el pasado lunes día 21. «No hemos elegido la lista por centímetros. Vamos a buscar las cosas positivas como la estrategia y el dominio de las áreas», explicó Julen Lopetegui nada más dar la lista. El seleccionador tenía varios nombres fijos para su plan para Rusia. Los minutos jugados arrojaban hasta 18 casi seguros con el siguiente once de jugadores más utilizados: De Gea, Ramos, Carvajal, Piqué, Busquets, Koke, Thiago, Alba, Iniesta, Silva e Isco. Ese teórico equipo titular parece complicado que fuese el del debut de Sochi hasta saber cómo evoluciona la lesión de Carvajal y por la ausencia de un delantero, aunque cuenta, eso sí, con el Pichichi de esta era Lopetegui. Y no es otro que David Silva, uno de los supervivientes del ciclo triunfador iniciado en la Eurocopa 2008 junto a Sergio Ramos, Andrés Iniesta y Pepe Reina. «Es un orgullo ser uno de los veteranos y haber participado en esa gran etapa de la selección. Ahora están llegando nuevos jugadores con mucho talento y creo que el equipo se va acoplando bien», explicaba Silva en la anterior concentración.

Desde la llegada de Lopetegui a la selección, David Silva es el que más partidos ha disputado

Desde la llegada del técnico vasco el canario se ha convertido en piedra angular del juego de la selección: es el que más partidos ha disputado (16, sumando 1.142 minutos) y es el encargado de ejecutar los golpes francos, córners y penaltis, pero sobre todo ha explotado su faceta goleadora: diez tantos, de los cuales cinco han sido en la fase de clasificación (con otras cinco asistencias). «Llevar esos goles me ilusiona. Lo que me preocupa y me ocupa más es que el equipo gane. Si marco, mucho mejor; pero lo prioritario es la victoria. Ahora juego más cerca del área, y eso me permite llegar más a la zona de remate», destaca el jugador del Manchester City.

Lleva 35 goles en los 119 partidos que ha jugado con la selección, siendo ya el cuarto máximo goleador histórico (cerca de Torres, que hizo 38 en 110 encuentros). Incluso ha llegado a ser capitán tras ser el único en participar en todos los partidos del anterior ejercicio 2016-17.