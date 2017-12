Rober, el júbilo del vestuario Rober se va de un defensor durante el Valencia-Zaragoza de Copa. / juan j. monzó El primer mensaje del jugador tras el partido ante el Zaragoza fue para un grupo en el que está Juan Bernat: «Hizo un vídeo para felicitarme» «Los compañeros deseaban esto tanto como yo», dice el canterano tras su reaparición TONI CALERO VALENCIA. Sábado, 2 diciembre 2017, 00:53

Vivir un calvario que incluso te obliga a volver a casa antes de tiempo. Luchar. Esperar la oportunidad para subirse a un tren de alta velocidad. Aprovecharla. Salir y marcar el primer gol con el Valencia. El club de toda una vida. El guión fue sencillamente perfecto. «Ha sido increíble», repite Rober Ibáñez minutos después de recibir la ovación de Mestalla y el inmenso cariño de sus compañeros. Un detalle previsto, pero igualmente inolvidable. «Ellos han visto todo lo que he sufrido, por todo lo que he pasado. Estaban deseando este momento tanto como yo», resume Rober, el canterano que ha dejado atrás dos operaciones importantes y una grave lesión de rodilla. Un año entero sin competir, por eso el 30 de noviembre, el día de su reaparición con gol en el Valencia, el día que volvió a sentirse jugador, se lo reserva incluso como idea para dibujarse otro tatuaje: «Igual me lo pienso».

El triunfo del valenciano es suyo y «de los familiares», pero la alegría del extremo es también el júbilo del vestuario. A Jaume, uno de los mejores amigos de Rober dentro de la plantilla, se le saltó alguna lágrima tras el gol. «Le dije que lo celebraría con él, pero se me olvidó», reconoce un futbolista sonriente, que nada más batir al portero del Zaragoza se acordó de su abuelo: «Ha estado malito estos días y el gol era para él». En las entrañas de Mestalla, todos quieren hacerse una foto con Rober, protagonista del pase a octavos y receptor de muchos piropos por parte de Marcelino. Por la taquilla de Rober pasan Lato, Carlos Soler, Rodrigo, Parejo o el propio Jaume. «Después de tanto tiempo apartado del césped, volver y marcar mi primer gol con la camiseta del Valencia... Ha sido increíble», resopla.

Para el extremo, de 24 años, se ha abierto una vía. Estuvo cedido en el Granada y el Leganés, donde sufrió la lesión, pero está tan exultante que ahora mismo ni se plantea qué puede ocurrir en el mercado de invierno. Pelear por un sitio en el Valencia de Marcelino o marcharse seis meses para volver en verano. «Me toca trabajar duro para estar a disposición del míster. En enero ya se verá», cierra Rober, quien se siente «en perfectas condiciones». «Se ha visto en el campo, desde hace mucho tiempo me siento muy bien entrenando», asegura.

A Jaume, uno de los mejores amigos de Rober en la plantilla, se le saltaron las lágrimas tras el gol

Los meses de camillas y médicos acabaron y fueron «duros», especialmente cuando después de los primeros compases volvió a pasar por el quirófano. «Se me formó un ciclo que no me dejaba flexionar la rodilla y a empezar de nuevo. Me apoyaba en la familia, pero al final eres tú el que te vas a dormir y te calientas la cabeza. Soñaba con que este día llegaría», sentencia en positivo Rober, cuyo primer mensaje tras el partido fue para un grupo de amigos en el que está Juan Bernat. El lateral del Bayern de Múnich e incluso hizo un vídeo para felicitarle.