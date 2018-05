Riba-roja aguanta el pulso del Valencia Un ciclista pasea por los terrenos de Porxinos. / juanjo monzó El Ayuntamiento rechazará todas las peticiones del club por el PAI de Porxinos HÉCTOR ESTEBAN VALENCIA. Viernes, 4 mayo 2018, 00:25

El Ayuntamiento de Riba-roja se mantiene firme y no devolverá al Valencia los 25,3 millones de euros que reclama el club por la no tramitación del PAI de Porxinos. En las próximas semanas el Consistorio contestará a la reclamación de responsabilidad contractual por liquidación de contrato que remitió la entidad valencianista, lo que abrirá la puerta a la presentación de una nueva demanda contra el Ayuntamiento.

El 'caso Porxinos' se perfila en un horizonte judicial largo y es una de las contingencias más espinosas para Peter Lim. El club considera, y así se lo hizo saber al Ayuntamiento como publicó este periódico, que la actitud del Consistorio fue negligente en la gestión del último PAI presentado y que no hubo voluntad de sacarlo adelante. Un argumento que en ningún caso comparte Riba-roja, que defiende que dio luz verde a todos los trámites necesarios y que fue la conselleria de Medio Ambiente la que finalmente tumbó la última propuesta urbanística presentada. El Valencia retiró antes de que acabara el año pasado la demanda que tenía interpuesta contra el Ayuntamiento y en la que reclamaba el pago de 25 millones de euros. La retiró para poner en marcha una nueva estrategia judicial -en aquel caso la reclamación era por una responsabilidad patrimonial- que se prevé que dé comienzo en el momento en el que el Ayuntamiento de Riba-roja rechace los argumentos del Valencia. El Consistorio defiende que la entidad de Mestalla, pese a no haber desarrollado el plan urbanístico, sí que se benefició del plan de Porxinos ya que vendió los terrenos a la constructora Nozar y obtuvo un beneficio que rondó los 60 millones de euros. En su día, el que fuera presidente del Valencia en aquel momento, Juan Soler, calificó la operación de «pelotazo». Nozar quebró y los terrenos se los quedaron los bancos, con los que el Valencia tiene un acuerdo de pago de 20 millones de euros en el caso de que el PAI no salga adelante, como así está previsto. De hecho, la entidad que preside Anil Murthy no prevé avances urbanísticos en unos terrenos que cada vez gozan de una mayor protección normativa municipal y autonómica.

En cambio, la demanda contra la conselleria de Medio Ambiente, a la que el Valencia también reclama 25 millones de euros sigue el curso reglamentario. El Ayuntamiento de Riba-roja se ha personado de hecho en este proceso.

Hoy, las alegaciones

Por otro lado, está previsto que el Valencia registre hoy las alegaciones contra la decisión del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) de iniciar la ejecución del cobro de los 23,6 millones de euros que tiene que devolver el Valencia por las ayudas ilegales al fútbol. La sanción, impuesta por la Unión Europea, tiene que abonarse antes de 20 de junio, que es el plazo máximo establecido después de la orden firmada por el órgano de la Generalitat.