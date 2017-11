Fútbol | Valencia CF Lim ya está reunido con Marcelino, Alemany y Murthy para planificar los fichajes Marcelino, a su llegada a la reunión / Jesús Signes El entrenador se incorpora al cónclave tras el entrenamiento matinal L. MARTÍ Martes, 28 noviembre 2017, 14:28

Días de reuniones de la cúpula del Valencia CF. Si ayer el máximo accionista se vio con el presidente del club, Anil Murthy, y posteriormente, con responsables del IVI, hoy la cita es eminentemente deportiva. Desde hace unos minutos el magnate de Singapur está sentado en una mesa con el máximo responsable del club y el director general, Mateo Alemany. El entrenador, Marcelino, se ha incorporado más tarde, hacia las 14:10 h, una vez ha finalizado el entrenamiento a puerta cerrada de hoy en Paterna.

Quedan muy pocos días para que se abra el mercado de invierno y las necesidades del equipo aumentan. Las lesiones casi obligarán a hacer alguna incorporación. El fair play financiero está muy ajustado, pero la entidad cuenta con ocho millones de euros para fichar. ¿Y en qué posiciones? Parece que en todas. La defensa se ha quedado coja con las lesiones de Murillo –el colombiano estará fuera cerca de dos meses- y Garay, mientras Vezo acaba de incorporarse tras un tiempo en el dique seco. Es decir, falta algún central, mientras que otra opción era reforzar el lateral derecho, ya que no acaba de confiarse a tope con Nacho Vidal.

En el centro del campo la baja de Guedes se suplirá con Pereira, pero hay temor si la ausencia ocurre en las posiciones de eje. Kondogbia y Parejo son clave y no hay recambio. El técnico no cuenta con Maksimovic y no ve a Carlos Soler con la responsabilidad de lleva rel peso del equipo. Y en ataque Zaza pende de un hilo. Tiene una rotura parcial en el ligamento de su rodilla y podría tener que pasar por el quirófano en el momento menos pensado. En todo ello están hoy los máximos dirigentes del club, con Lim incluido, que todo apunta que esta misma semana se dirigirá a París para negociar con el jeque del conjunto capitalino francés la continuidad de Guedes en el Valencia una temporada más.