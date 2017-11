Marcelino: «Respeto a Lopetegui, pero Parejo está para ir a la selección» Marcelino, al fondo, observa las evoluciones de Parejo y Soler entre otros en la sesión de ayer. / irene marsilla El entrenador del Valencia respalda al madrileño, que no va con España | Sólo Rodrigo entra en la absoluta, mientras que Carlos Soler y Lato se asientan en la sub-21 y Guedes repite con Portugal T. CALERO Sábado, 4 noviembre 2017, 01:09

valencia. Era el momento de Dani Parejo, imprescindible en el Valencia y más preparado que nunca, sobre todo mentalmente, para afrontar el reto de jugar para la selección. Su estado de forma y las bajas de Koke y Viera parecían abrir de par en par las puertas de la absoluta para el de Coslada, pero no. Julen Lopetegui no citó al valencianista, cuya respuesta al varapalo fue simple y directa. «Trabajo, trabajo y trabajo. No perdemos el foco. Tres puntos importantísimos antes del parón. Amunt», escribió Parejo.

Durante el tiempo que para la Liga por los compromisos internacionales estará Parejo entrenándose en Paterna y no con España, que afronta dos amistosos ante Costa Rica y Rusia para preparar el Mundial. «Estaba en la preconvocatoria y se encuentra a un gran nivel, para venir en cualquier momento, pero que no caben todos», sentenció Lopetegui sobre la ausencia de Parejo en la lista.

Marcelino defendió a su capitán en sala de prensa como lo lleva haciendo desde que arrancó la temporada. «Dani es un jugador top, en el día a día descubres que es mucho mejor de lo pensado. Dani está para jugar en un equipo top y para ir a la selección. Respeto a Lopetegui, pero mi percepción es que Parejo puede ir y, si un día lo lleva, lo va a llevar siempre», dijo el entrenador del Valencia.

Sí repite Rodrigo Moreno, quien compartirá ataque con Morata y Aspas, mientras que Soler y Lato se asientan en la sub-21 que dirige Celades. Los dos canteranos del Valencia fueron citados para los partidos ante Islandia y Eslovaquia, dos compromisos clave de cara al Europeo de 2019 en Italia. Hoy, por cierto, sale la convocatoria de la 'azurra' y en la misma tiene muchas opciones de entrar Simone Zaza. Otro valencianista, Gonçalo Guedes, fue convocado ayer con la absoluta de Portugal para los amistosos ante Arabia Saudí y Estados Unidos, el 10 y el 14 de noviembre.