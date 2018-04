Lim repite en el palco con cinco supervivientes de la última clasificación Otamendi celebra su gol del empate ante el Celta el 17 de mayo de 2015. / EFE/Kai Försterling El Celta arruinó la fiesta en Mestalla hace tres años y ese empate obligó al Valencia a jugárselo todo a una carta en Almería T. CALERO Domingo, 29 abril 2018, 00:17

valencia. Nuno Espírito Santo no daba con la explicación a tantas ocasiones perdidas. «Lo más justo hubiera sido la victoria», repetía el portugués después de ver cómo sus futbolistas se vaciaban físicamente ante un Celta que arruinó la fiesta de Champions en Mestalla. El gol de Pablo Hernández a los ocho minutos obligó a los blanquinegros a remontar, pero sólo Otamendi pudo romper el muro de Sergio y luego fueron desperdiciando oportunidades Feghouli, De Paul o André Gomes entre otros. El empate, inesperado, condenó al Valencia a jugarse la clasificación para la Liga de Campeones a una carta en la última jornada. «Va a ser el partido de nuestras vidas. No hay que dudar», apostó Nuno. Y las pasó canutas el Valencia, pero la carrera de Paco Alcácer y su gol en el minuto 80 provocó que el primer proyecto de Lim en Mestalla se metiera entre los cuatro mejores de la Liga.

Desde luego gozan ahora Marcelino y sus futbolistas de más margen de maniobra del que en su momento tenían Nuno y compañía, pero el empate del Celta recuerda que la victoria no se puede dar por hecha. El 17 de mayo de 2015, la grada se volcó (45.000 espectadores) con la plantilla más joven del campeonato para ese último empujón de camino a la Champions. Amadeo Salvo y Layhoon Chan recibieron, a pie de campo, el premio que acreditaba a la afición valencianista como la mejor de España. El tifo de la grada sur no dejaba lugar a dudas: «Vuelves a ser nuestro objetivo», rezaba la pancarta con un trofeo de la Champions de tamaño gigante. Un día que apuntaba a redondo y finalmente no lo fue presenciado por Peter Lim desde el palco. Hoy, en principio, el dueño del club repetirá.

Para el empresario, que estuvo en Mestalla en el tropezón contra el Getafe, aquel 17 de mayo no se le olvidará fácilmente. Lim preparó una cena de celebración en un restaurante muy cercano a Mestalla y el empate la canceló. Los futbolistas se marcharon a sus casas y el dueño acabó compartiendo mesa y mantel con Nuno y Salvo. A la cena se unieron Voro (entonces delegado), el que fuera director general, Luis Cervera, y el exjefe de comunicación, Damià Vidagany. También estuvieron Luis Douwens (responsable de marketing de la época) y Kim Koh, de los pocos que continúan en el club.

Han pasado tres años y la plantilla ha ido perdiendo la gran mayoría de las piezas que lograron el objetivo en la 2014-2015. De hecho, sólo cinco futbolistas sobreviven: Gayà, Parejo, Rodrigo, Jaume y Vezo. Sólo los dos primeros fueron titulares esa tarde contra el Celta y hoy repetirán en el once. La gran diferencia es que si el Valencia fallara hoy, aún tiene tres balas más en la recámara.