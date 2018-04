«No se va a repetir lo que ha pasado contra el Getafe» Jueves, 19 abril 2018, 00:07

Día agridulce para Rodrigo: «Es importante a nivel individual el premio que me han dado pero no lo entiendo mucho porque dependemos de todos, somos un equipo. Estoy feliz y orgulloso, ha sido una sorpresa que me lo entregara Mazinho». Lo amargo fue la derrota: «En Primera todos los partidos son duros. No se va a repetir lo que ha pasado contra el Getafe, estamos cerca del objetivo y debemos estar metidos como hemos hecho siempre».