La repesca peligra para Zaza por una lesión de rodilla Carlos Soler controla el balón ante Islandia. / nacho garcía Ventura, seleccionador italiano, garantiza que no va a arriesgar esta noche para que el de Policoro esté listo en el partido de vuelta el lunes El valencianista viaja a Suecia con la 'azurra' pese al percance

Simone Zaza iba a ser titular esta noche en la ida de la repesca para el Mundial que disputan Suecia e Italia. El tremendo arranque goleador del '9' del Valencia y la respuesta del futbolista en los entrenamientos con su selección fueron sólidos argumentos para que Gian Piero Ventura le diera el sitio a Zaza en un partido a vida o muerte para Italia. Un problema en el entrenamiento le ha dejado sin embargo con muy pocas opciones de jugar esta noche. Y el seleccionador no va a arriesgar.

«Zaza ha tenido un contratiempo, pero no nos agobiamos. Si está bien, jugará», sentenció Ventura, quien habló de Bellotti como sustituto del valencianista en el once: «Nos puede ayudar y es capaz de contribuir al triunfo». Suecia e Italia se enfrentan esta noche y la vuelta de la repesca se disputará el lunes, a las 20:45 horas. Ventura dio por sentado que no arriesgará con Zaza, cuyas molestias son en la misma rodilla que se lastimó en el Valencia hace escasas semanas, pensando en ese encuentro de vuelta.

El delantero del conjunto blanquinegro ha sido internacional absoluto en 16 ocasiones (1 gol), pero no había sido convocado con la 'azurra' desde noviembre de 2016. Un año de ausencia debido a sus meses en el West Ham -donde Zaza no consiguió adaptarse- y unos primeros compases en el Valencia que tampoco fueron sencillos. De la mano de Marcelino ha encontrado el de Policoro el camino hacia el éxito y esta temporada ya lleva nueve goles en once partidos. De ello habló Ventura para justificar la apuesta por el valencianista. «Se ha ganado volver, desde que juega en España ha recuperado una buena versión», explicó el seleccionador de Italia. También Buffon dio la cara por su excompañero en la Juventus: «Zaza falló un penalti como lo hicieron otros. Ahora está demostrando que es el jugador que todos pensábamos que era, o sea, un futbolista importante para nuestro equipo». De momento Zaza tiene casi imposible jugar hoy la ida pero sí espera estar al cien por cien para la vuelta.

Guedes y el Valencia

También Gonçalo Guedes está concentrado con su selección, Portugal, y desde allí habló de su buena marcha personal y la del equipo. «Necesitaba jugar y estoy encontrándome muy bien en el Valencia. Las cosas están saliendo bien y se está reconociendo muy trabajo. Estoy muy contento», dijo el luso, que se está jugando en estos partidos entrar en la lista para el Mundial.