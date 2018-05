«Mi renovación no es relevante; estoy muy a gusto en Valencia» Sábado, 19 mayo 2018, 00:24

Marcelino sigue manteniendo la calma respecto a su renovación. De momento, el club y el técnico no se han sentado para prorrogar el contrato que expira en junio de 2019. «No ha habido negociaciones. Si dos partes no se sientan en la mesa es imposible que haya nada», explicaba Marcelino, a quien no parece preocuparle demasiado el asunto: «No es relevante. Tengo un año más de contrato que voy a cumplir aquí muy a gusto. He disfrutado de la profesión en Valencia y con el Valencia y no le doy importancia al tema. Tengo la suficiente confianza en este club, me ha dado mi espacio y he trabajado con autonomía. Está todo bien».