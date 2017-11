Quirófano y un mes sin Guedes Guedes controla el balón, con Semedo cerca. / juanjo monzó El portugués será operado hoy de una fractura en el dedo del pie que ya arrastraba | La convalecencia del extremo imposibilitará que participe con su equipo hasta la reanudación de la Liga, ya en 2018 JUAN CARLOS VALLDECABRES Valencia Lunes, 27 noviembre 2017, 01:30

El Valencia va a estar las próximas cuatro semanas sin una de sus estrellas, lo que significa que hasta el nuevo año ya no jugará. Gonçalo Guedes pasará hoy por el quirófano para ser intervenido de una fisura en el metatarso del pie, lesión que los especialistas denominan también como una fractura por estrés. El percance en dicho dedo ni mucho menos se lo produjo ayer. Lo significativo es que el portugués llevaba tiempo arrastrando este problema y jugando con dolor -participó de hecho en los dos partidos con su selección recientemente- y ahora se ha decidido dar el paso, por calendario y para esquivar que la dolencia pudiera ir a más.

El ayudante de Marcelino trataba anoche de aportar más información al respecto: «Se la haremos para evitar que se fracture. Esperemos que esté con nosotros dentro de cuatro o cinco semanas. Pero se podría fracturar. Es muy reciente, le dolía pero no le impedía jugar y ha entrenado con normalidad pero se le hicieron pruebas y como he dicho será por prevención».

El periodo de convalecencia casi le acerca al final del año, por lo que se quedará ya sin jugar hasta que se reanude la Liga, ya en 2018. Será el turno de Andreas Pereira para esa banda izquierda. «El objetivo es que la lesión no vaya a más y por eso se va a producir la intervención, para que su recuperación no sea de dos meses en lugar de las cuatro semanas que esperamos», apuntó también Mateo Alemany, director general del club y hombre responsable de la parcela deportiva junto a Marcelino.

Garay no pudo acabar el partido por un fuerte golpe en el costado que le impedía respirar

La baja es bastante más sensible de lo que parece. Guedes se había convertido en el hombre de moda del Valencia y también uno de los futbolistas revelación de la Liga. Ayer, pese a esa anómala situación en el pie, Guedes participó a un ritmo bastante alto con su equipo y aguantó sobre el terreno de juego los noventa minutos.

Quien no lo pudo hacer, en cambio, fue Garay. El central sufrió un golpe en el costado en los últimos minutos del partido y no quedó otro remedio que cambiarlo por Vezo. Precisamente, contra el Barça no pudo jugar Murillo por molestias en la espalda y fue Vezo al que le tocó entrar en el terreno de juego. El joven portugués no actuaba en un partido de Liga desde finales de agosto (segunda jornada).

Hoy le harán pruebas a Garay para ver con más exactitud lo que le ocurre, porque la explicación del ayudante de Marcelino al respecto fue que el defensa le «costaba respirar un poco» por el dolor que sufría.

Esta acumulación de percances se produce precisamente en la semana que el equipo sólo va a tener un día de descanso, hoy. Este jueves hay partido de vuelta de Copa y el entrenador debe preparar casi bajo mínimos no sólo esta cita, resuelta prácticamente con esa cómoda victoria de La Romareda (0-2), sino la del domingo en Getafe.

A Vezo le tocará jugar el jueves y habrá que ver si Garay consigue estar listo para el domingo, y si Murillo ya ha aparcado de manera definitiva sus problemas. De momento, Paulista es el que resiste.