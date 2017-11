Quique llega con urgencias Javi Fuego y Diop persiguen a Messi durante el derbi catalán. / REUTERS/Albert Gea «Su momento es consecuencia lógica de hacer las cosas bien. Es un grande con una gran masa social», afirma Javi Fuego sobre el Valencia El Espanyol suma un triunfo en los últimos cinco partidos T. C./EFE VALENCIA. Viernes, 17 noviembre 2017, 01:00

El Valencia va a llegar a Cornellà metido de lleno en una racha positiva histórica y el Espanyol, con la necesidad de llevarse los tres puntos para cerrar un mes de muchas dudas. El conjunto de Quique Sánchez Flores sólo ha sumado una victoria en los últimos cinco partidos (contra el Betis, por 1-0) y se ha estacando en la clasificación, donde aparece el decimotercero con treces puntos.

No termina de arrancar el Espanyol en este segundo año del proyecto iniciado por el inversor asiático Chen Yansheng. El empresario apostó por Quique y en su primera temporada, el exvalencianista llevó al conjunto catalán a la octava posición, justo por detrás de los puestos que dan acceso a Europa, tras conseguir 56 puntos. Para esta segunda campaña se espera por Cornellà que al menos el Espanyol luche por meterse en la Europa League, pero los últimos resultados no han sido buenos. Los de Quique cayeron en Vitoria (1-0) después de esa victoria en casa ante el Betis de Setién. Antes, el Espanyol había empatado en San Sebastián (1-1), el Levante (0-0) y perdió contra el Real Madrid por 2-0.

Este domingo, el conjunto blanquiazul se va a ver las caras con un Valencia que mantiene su condición de invicto y está a sólo cuatro puntos del Barcelona después de haber disputado 11 jornadas. Uno de los 'fijos' para Quique Sánchez Flores es el incombustible Javi Fuego. El asturiano, que ya suma 868 minutos en Liga, firmó con el Espanyol la pasada temporada después de pasar tres años como valencianista. El centrocampista, de 33 años, habló ayer sobre el encuentro de este domingo.

«Este partido es muy especial ya que el Valencia significa mucho para mí, tanto deportiva como sentimentalmente», afirmó el futbolista asturiano, quien dio su opinión acerca del 'renacimiento' que vive el club de Mestalla: «Su momento es consecuencia lógica de hacer las cosas bien. Es una gran institución con una gran masa social y con recursos para hacer las cosas bien». Fuego focalizó buena parte de ese «acierto» del Valencia en la elección de Marcelino como entrenador. «Tengo una relación personal buena con él, me entrenó en el filial del Sporting y en el primer equipo. Me hizo mejor como futbolista, cogió mis virtudes y las hizo mejores y los defectos, menores. Exige mucho», cerró Fuego.

En cuanto a la dinámica del Espanyol en los últimos partidos, el asturiano no quiso encender las alarmas por la dinámica actual del equipo, que no acaba de enlazar una racha positiva: «Esto se soluciona a base de trabajo. Lo debe tener claro el aficionado y el socio. Hay recursos para estar en mejores posiciones y les pediría que no tuvieran dudas». «Es momento de aunar sensaciones y puntos», dijo Javi Fuego, quien aseguró que el Espanyol ha estado trabajando «bien» durante el parón liguero y que todos están con muchas ganas de jugar contra el Valencia.