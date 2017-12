Sin quejas por los horarios y a favor de la tecnología

Un Valencia-Girona el día de Reyes a las 16:15 horas no ha sido motivo suficiente como para provocar el enfado de Mateo Alemany. Al contrario. El director general aseguró asumir y entender las decisiones sobre los horarios que impone la Liga de Fútbol Profesional. Lo hizo en base a la tremenda importancia de los ingresos televisivos -esta temporada el Valencia recibe 61 millones de euros- dentro de los balances de los clubes.

«Si queremos cobrar de televisión, no podemos quejarnos de los horarios. O desgraciadamente, nos tenemos que ajustar a esto. Me gustaría jugar el domingo a las cinco, pero el fútbol va por otros caminos y es necesario cobrar de los derechos de televisión», reconoció Alemany, quien no ve agravios hacia el Valencia por parte del ente que dirige Javier Tebas: «No es nada contra nuestro club, el Atlético creo que ese día juega a las 13 horas. Los ingresos internacionales son casi el 50% del total que se le paga a los clubes. Los ingresos de televisión tienen un coste, y el coste es que el aficionado se tiene que adaptar a horarios que no siempre son cómodos».

Respecto a la implantación del VAR en la Liga, Alemany dejó claro que él es partidario de la ayuda tecnológica a los árbitros como sucede en el rugby -una de sus grandes pasiones-. «Me parece positivo pero es difícil implantarlo y hay que ser cauto. Hay que hilar fino para que se ejecute bien», sentenció Alemany.