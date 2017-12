«No se puede jugar en un campo así en la mejor liga del mundo» Lunes, 4 diciembre 2017, 00:25

Dani Parejo se mostró muy contundente para dar su opinión sobre el estado del césped del Coliseum. «No es por poner excusas, pero creo que para ser la mejor liga del mundo no se puede jugar en un campo así», dijo el capitán en Bein Sports. «El balón no corría, el campo estaba seco... Esta semana no habrán mantenido el campo y para ser el mejor liga del mundo hay que buscar soluciones porque el aficionado viene a ver espectáculo. En días así la verdad es que no se puede ver un gran fútbol», continuó Parejo, para quien la victoria del Getafe «no fue justa». El madrileño admitía que no esperaban un partido fácil y habló de la visita del Celta como la ocasión «para volver a la senda de la victoria».